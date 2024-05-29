Популярная сегодня кетодиета может быть очень опасной для организма

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Нутрициолог Макиша: кетодиета увеличивает уровень плохого холестерина и проблемы ЖКТ

2:27
Еда

Диетолог, нутрициолог и эксперт телеканала "Доктор" Мария Макиша поделилась своим мнением о возможных опасностях различных диет.

Нутрициолог Макиша: кетодиета увеличивает уровень плохого холестерина и проблемы ЖКТ
Фото: Wikipedia by Dr Jean Fortunet is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Одной из самых популярных диет последних лет является кетодиета, основанная на снижении потребления углеводов. Основная идея этой диеты заключается в том, чтобы заставить организм сжигать жиры вместо гликогена. Однако Мария Макиша предупреждает, что такая диета имеет свои недостатки.

"Уже через 3-4 недели такой диеты увеличивается уровень плохого холестерина, растет риск сердечно-сосудистых болезней, камней в почках. Начинаются проблемы в работе кишечника. Еще момент — люди на кетодиете пахнут очень неприятно из-за особенностей процесса кетоза", — рассказала Макиша.

Современная медицина уже не рассматривает кетодиету как эффективный способ похудения. Однако Макиша отмечает, что ограничение потребления углеводов может быть полезным для людей с инсулинорезистентностью или онкологическими заболеваниями. Тем не менее, она предостерегает от полного отказа от сахаров в питании.

Мария Макиша также опровергает эффективность интервального голодания, при котором пищу потребляют только в определённое время, а точнее — в течение 8 часов, а остальные часы организм находится в состоянии голода. Она указывает на отсутствие убедительных научных данных, доказывающих пользу такого подхода.

Важно помнить, что похудение зависит не от времени приёма пищи, а от количества потребляемых калорий. Если вы потребляете больше калорий, чем тратите, то вес не будет снижаться, даже при интервальном голодании, пишет Газета.Ru.

Другим мифом, который развеяла Мария Макиша, является эффективность монодиет. При такой диете весь рацион заменяется одним или несколькими продуктами. Врач называет такой подход устаревшим и указывает на важность разнообразного и сбалансированного питания. Монодиеты могут вызвать дефицит различных веществ в организме после нескольких недель.

В заключение, Мария Макиша призвала выбирать разумный и сбалансированный подход к питанию, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого человека.

Чем опасна КЕТО Диета?! Мнение диетолога!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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