Овсяная запеканка с фруктами и ягодами: понравится сладкоежкам и приверженцам здорового питания
Рецепт овсяной запеканки с фруктами и ягодами
1:24
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24.05.2024 06:13
Предлагаем вам рецепт овсяной
запеканки с фруктами и ягодами, который очень прост в приготовлении и обладает изысканным вкусом.
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Вам потребуются
следующие ингредиенты:
овсяные хлопья (1 стакан),
молоко (1 стакан),
орехи (1/2 стакана),
ягоды (горсть),
яблоки (1 штукa),
яйцо (1 штук),
сахар (2 столовые ложки),
сливочное масло (1 столовая ложка),
корица и ваниль — по вкусу.
Приготовление
Смажьте форму сливочным маслом.
Затем измельчите орехи и нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
В большой миске смешайте овсяные хлопья, орехи, корицу, ваниль и сахар, тщательно перемешайте.
В отдельной миске взбейте молоко с яйцом. Добавьте эту смесь к овсяным хлопьям и хорошо перемешайте.
Затем добавьте в получившуюся смесь нарезанные яблоки и ягоды.
Полученную смесь вылейте в подготовленную форму и разровняйте ее поверхность. Запекайте запеканку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут, пока она не приобретет золотистую корочку.
Овсяная запеканка с фруктами и ягодами готова! Подавайте ее теплой или остудите и наслаждайтесь вкусным, сытным и полезным десертом. Приятного аппетита!
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Овсяная запеканка - Рецепты от Со Вкусом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру