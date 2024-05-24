Овсяная запеканка с фруктами и ягодами: понравится сладкоежкам и приверженцам здорового питания

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Рецепт овсяной запеканки с фруктами и ягодами

1:24
Еда

Предлагаем вам рецепт овсяной запеканки с фруктами и ягодами, который очень прост в приготовлении и обладает изысканным вкусом.

Рецепт овсяной запеканки с фруктами и ягодами
Фото: commons.wikimedia.org by Myriam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • овсяные хлопья (1 стакан),
  • молоко (1 стакан),
  • орехи (1/2 стакана),
  • ягоды (горсть),
  • яблоки (1 штукa),
  • яйцо (1 штук),
  • сахар (2 столовые ложки),
  • сливочное масло (1 столовая ложка),
  • корица и ваниль — по вкусу.

Приготовление

  1. Смажьте форму сливочным маслом.
  2. Затем измельчите орехи и нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
  3. В большой миске смешайте овсяные хлопья, орехи, корицу, ваниль и сахар, тщательно перемешайте.
  4. В отдельной миске взбейте молоко с яйцом. Добавьте эту смесь к овсяным хлопьям и хорошо перемешайте.
  5. Затем добавьте в получившуюся смесь нарезанные яблоки и ягоды.
  6. Полученную смесь вылейте в подготовленную форму и разровняйте ее поверхность. Запекайте запеканку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут, пока она не приобретет золотистую корочку.

Овсяная запеканка с фруктами и ягодами готова! Подавайте ее теплой или остудите и наслаждайтесь вкусным, сытным и полезным десертом. Приятного аппетита!

Овсяная запеканка - Рецепты от Со Вкусом
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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