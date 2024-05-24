Овсяная запеканка с фруктами и ягодами: понравится сладкоежкам и приверженцам здорового питания

Рецепт овсяной запеканки с фруктами и ягодами

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт овсяной запеканки с фруктами и ягодами, который очень прост в приготовлении и обладает изысканным вкусом.

Фото: commons.wikimedia.org by Myriam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Вам потребуются следующие ингредиенты:

овсяные хлопья (1 стакан),

молоко (1 стакан),

орехи (1/2 стакана),

ягоды (горсть),

яблоки (1 штукa),

яйцо (1 штук),

сахар (2 столовые ложки),

сливочное масло (1 столовая ложка),

корица и ваниль — по вкусу.

Приготовление

Смажьте форму сливочным маслом. Затем измельчите орехи и нарежьте яблоки тонкими ломтиками. В большой миске смешайте овсяные хлопья, орехи, корицу, ваниль и сахар, тщательно перемешайте. В отдельной миске взбейте молоко с яйцом. Добавьте эту смесь к овсяным хлопьям и хорошо перемешайте. Затем добавьте в получившуюся смесь нарезанные яблоки и ягоды. Полученную смесь вылейте в подготовленную форму и разровняйте ее поверхность. Запекайте запеканку в разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут, пока она не приобретет золотистую корочку.

Овсяная запеканка с фруктами и ягодами готова! Подавайте ее теплой или остудите и наслаждайтесь вкусным, сытным и полезным десертом. Приятного аппетита!