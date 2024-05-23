Сочные котлеты: благодаря варёной капусте в их составе получаются особенно нежными

Котлеты с фаршем и варёной капустой: сочные и вкусные

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт котлет с фаршем и варёной капустой гарантирует получение сочных и нежных блюд. Рассказываем, как их приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

1 кг белокочанной капусты,

1 шт. репчатого лука,

100 г манной крупы,

500 г говяжьего фарша,

Соль и перец по вкусу,

120 мл растительного масла,

250 г муки.

Приготовление:

Нарежьте капусту крупными кусками и положите в кастрюлю. Залейте капусту водой и доведите до кипения. Варите около 10 минут, пока она не станет мягкой. Откиньте воду и подождите, пока капуста остынет немного. Нарубите лук и поместите его в блендере или мясорубке вместе с варёной капустой. Измельчите, а затем отожмите избыточную жидкость смеси, используя сито. В смесь из капусты и лука добавьте манную крупу и говяжий фарш. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились и пропитались ароматами. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Сформируйте котлеты из полученной массы и обваляйте их в муке. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые котлеты с фаршем и варёной капустой станут настоящим вкусным угощением. Подавайте их горячими, с добавлением сметаны или любимого соуса. Наслаждайтесь этим прекрасным блюдом!