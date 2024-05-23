Сочные котлеты: благодаря варёной капусте в их составе получаются особенно нежными

Этот рецепт котлет с фаршем и варёной капустой гарантирует получение сочных и нежных блюд. Рассказываем, как их приготовить.
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Ингредиенты:
1 кг белокочанной капусты,
1 шт. репчатого лука,
100 г манной крупы,
500 г говяжьего фарша,
Соль и перец по вкусу,
120 мл растительного масла,
250 г муки.
Приготовление:
Нарежьте капусту крупными кусками и положите в кастрюлю. Залейте капусту водой и доведите до кипения. Варите около 10 минут, пока она не станет мягкой. Откиньте воду и подождите, пока капуста остынет немного.
Нарубите лук и поместите его в блендере или мясорубке вместе с варёной капустой. Измельчите, а затем отожмите избыточную жидкость смеси, используя сито.
В смесь из капусты и лука добавьте манную крупу и говяжий фарш. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились и пропитались ароматами.
Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Сформируйте котлеты из полученной массы и обваляйте их в муке. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые котлеты с фаршем и варёной капустой станут настоящим вкусным угощением. Подавайте их горячими, с добавлением сметаны или любимого соуса. Наслаждайтесь этим прекрасным блюдом!
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Готовлю только так!!!Супер вкусные котлеты с капустой и фаршем