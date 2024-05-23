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Сочные котлеты: благодаря варёной капусте в их составе получаются особенно нежными

Котлеты с фаршем и варёной капустой: сочные и вкусные

1:36
Еда

Этот рецепт котлет с фаршем и варёной капустой гарантирует получение сочных и нежных блюд. Рассказываем, как их приготовить.

Котлеты с фаршем и варёной капустой: сочные и вкусные
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 1 кг белокочанной капусты,
  • 1 шт. репчатого лука,
  • 100 г манной крупы,
  • 500 г говяжьего фарша,
  • Соль и перец по вкусу,
  • 120 мл растительного масла,
  • 250 г муки.

Приготовление:

  1. Нарежьте капусту крупными кусками и положите в кастрюлю. Залейте капусту водой и доведите до кипения. Варите около 10 минут, пока она не станет мягкой. Откиньте воду и подождите, пока капуста остынет немного.
  2. Нарубите лук и поместите его в блендере или мясорубке вместе с варёной капустой. Измельчите, а затем отожмите избыточную жидкость смеси, используя сито.
  3. В смесь из капусты и лука добавьте манную крупу и говяжий фарш. Посолите и поперчите по вкусу. Перемешайте и оставьте на 10 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились и пропитались ароматами.
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Сформируйте котлеты из полученной массы и обваляйте их в муке. Обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые котлеты с фаршем и варёной капустой станут настоящим вкусным угощением. Подавайте их горячими, с добавлением сметаны или любимого соуса. Наслаждайтесь этим прекрасным блюдом!

Готовлю только так!!!Супер вкусные котлеты с капустой и фаршем
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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