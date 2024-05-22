Куриные котлеты по-успенски: получаются воздушными и диетическими

Хотите попробовать необычные и вкусные котлеты? Котлеты по-успенски — это оригинальное блюдо, которое приготовлено на основе курицы и включает в себя интересные добавки, такие как фенхель, сельдерей и лук. Благодаря этому сочетанию ингредиентов котлеты приобретают особый аромат и неповторимый вкус. А чтобы добавить воздушности и нежности, в рецепте используется газированная вода.
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Для приготовления вам понадобятся:
свежее куриное филе (1 кг),
фенхель (1 шт),
сельдерей (3 стебля),
1 луковица,
газированная вода (2 стакана),
соль и молотый перец (по вкусу).
Приготовление
Пропустите филе курицы через мясорубку, сделав то же самое с фенхелем, сельдереем и луком.
Чтобы котлеты получились нежными и сочными, добавьте газированную воду. Посолите и поперчите по вкусу.
Сформируйте котлеты и разогрейте духовку.
Обжарьте котлеты на раскаленной сковороде со сливочным маслом с двух сторон до золотистой корочки. Затем переложите их в разогретую духовку и запекайте их при температуре 200 градусов в течение 10 минут.
Готовые котлеты по-успенски будут аппетитными, сочными и ароматными. Подавайте их с овощным гарниром или свежим салатом, чтобы полностью насладиться их вкусом. Не упустите возможность порадовать себя и близких этим изысканным блюдом!