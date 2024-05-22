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Куриные котлеты по-успенски: получаются воздушными и диетическими

Котлеты по-успенски: готовятся из куриного фарша с сельдереем и фенхелем

1:33
Еда

Хотите попробовать необычные и вкусные котлеты? Котлеты по-успенски — это оригинальное блюдо, которое приготовлено на основе курицы и включает в себя интересные добавки, такие как фенхель, сельдерей и лук. Благодаря этому сочетанию ингредиентов котлеты приобретают особый аромат и неповторимый вкус. А чтобы добавить воздушности и нежности, в рецепте используется газированная вода.

Котлеты по-успенски: готовятся из куриного фарша с сельдереем и фенхелем
Фото: flickr. com by Heather Kennedy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для приготовления вам понадобятся:

  • свежее куриное филе (1 кг),
  • фенхель (1 шт),
  • сельдерей (3 стебля),
  • 1 луковица,
  • газированная вода (2 стакана),
  • соль и молотый перец (по вкусу).

Приготовление

  1. Пропустите филе курицы через мясорубку, сделав то же самое с фенхелем, сельдереем и луком.
  2. Чтобы котлеты получились нежными и сочными, добавьте газированную воду. Посолите и поперчите по вкусу.
  3. Сформируйте котлеты и разогрейте духовку.
  4. Обжарьте котлеты на раскаленной сковороде со сливочным маслом с двух сторон до золотистой корочки. Затем переложите их в разогретую духовку и запекайте их при температуре 200 градусов в течение 10 минут.

Готовые котлеты по-успенски будут аппетитными, сочными и ароматными. Подавайте их с овощным гарниром или свежим салатом, чтобы полностью насладиться их вкусом. Не упустите возможность порадовать себя и близких этим изысканным блюдом!

Котлеты куриные с сельдереем. Легкие и вкусные
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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