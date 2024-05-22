Куриные котлеты по-успенски: получаются воздушными и диетическими

Котлеты по-успенски: готовятся из куриного фарша с сельдереем и фенхелем

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать необычные и вкусные котлеты? Котлеты по-успенски — это оригинальное блюдо, которое приготовлено на основе курицы и включает в себя интересные добавки, такие как фенхель, сельдерей и лук. Благодаря этому сочетанию ингредиентов котлеты приобретают особый аромат и неповторимый вкус. А чтобы добавить воздушности и нежности, в рецепте используется газированная вода.

Фото: flickr. com by Heather Kennedy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Для приготовления вам понадобятся:

свежее куриное филе (1 кг),

фенхель (1 шт),

сельдерей (3 стебля),

1 луковица,

газированная вода (2 стакана),

соль и молотый перец (по вкусу).

Приготовление

Пропустите филе курицы через мясорубку, сделав то же самое с фенхелем, сельдереем и луком. Чтобы котлеты получились нежными и сочными, добавьте газированную воду. Посолите и поперчите по вкусу. Сформируйте котлеты и разогрейте духовку. Обжарьте котлеты на раскаленной сковороде со сливочным маслом с двух сторон до золотистой корочки. Затем переложите их в разогретую духовку и запекайте их при температуре 200 градусов в течение 10 минут.

Готовые котлеты по-успенски будут аппетитными, сочными и ароматными. Подавайте их с овощным гарниром или свежим салатом, чтобы полностью насладиться их вкусом. Не упустите возможность порадовать себя и близких этим изысканным блюдом!