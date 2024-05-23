Ароматный апельсиновый соус: отлично оттенит вкус любимых десертов и сладкой выпечки

Апельсиновый соус: подайте его к оладьям, сырникам или блинчикам

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкий апельсиновый соус — незаменимое дополнение к мороженому, блинчикам, сырникам и оладушкам. Этот соус из апельсинов добавит особую нотку сладости и аромата вашим любимым десертам.

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Ингредиенты (4 порции):

1 столовая ложка сливочного масла,

2 столовые ложки тростникового сахара,

1 апельсин,

3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока,

1 чайная ложка коньяка (по желанию).

Приготовление:

Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в глубокой сковороде. Добавьте 2 столовые ложки тростникового сахара и готовьте карамель, пока сахар полностью расплавится и станет золотистым. Добавьте очищенные от пленок дольки апельсина в карамель и аккуратно перемешайте, чтобы карамель равномерно покрыла фруктовые кусочки. Влейте 3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока в сковороду со сахарной карамелью и апельсинами. Если желаете, добавьте 1 чайную ложку коньяка для придания дополнительного аромата (этот шаг можно пропустить, если соус предназначен для детей). Варите соус на среднем огне около 10 минут, время от времени помешивая, пока он станет немного густым.

Апельсиновый соус готов! Подавайте его горячим к вашим любимым десертам, таким как мороженое, блинчики, сырники или оладушки. Он добавит прекрасный вкус и аромат, радуя вас и ваших близких. Приятного аппетита!