Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марьям Тилляева обвинила Викторию Боню в мошенничестве
В мэрии Новосибирска рассказали, как застраховать жильё от пожара
Украсит сады и балкон: говорим об однолетнике немезия
Матча помогает бороться с бессонницей и укрепляет нервную систему
Два пожилых туриста начали "войну за шезлонги" в испанском городе
Китайские ученые выяснили, что бессмертие мозга возможно
Выбор правильного оттенка помады: советы для безупречного макияжа
Автоэксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды
Всех пассажиров в аэропортах Турции будут досматривать
Ароматный апельсиновый соус: отлично оттенит вкус любимых десертов и сладкой выпечки

Апельсиновый соус: подайте его к оладьям, сырникам или блинчикам

1:37
Еда

Сладкий апельсиновый соус — незаменимое дополнение к мороженому, блинчикам, сырникам и оладушкам. Этот соус из апельсинов добавит особую нотку сладости и аромата вашим любимым десертам.

Апельсиновый соус: подайте его к оладьям, сырникам или блинчикам
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты (4 порции):

  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • 2 столовые ложки тростникового сахара,
  • 1 апельсин,
  • 3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока,
  • 1 чайная ложка коньяка (по желанию).

Приготовление:

  1. Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в глубокой сковороде.
  2. Добавьте 2 столовые ложки тростникового сахара и готовьте карамель, пока сахар полностью расплавится и станет золотистым.
  3. Добавьте очищенные от пленок дольки апельсина в карамель и аккуратно перемешайте, чтобы карамель равномерно покрыла фруктовые кусочки.
  4. Влейте 3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока в сковороду со сахарной карамелью и апельсинами. Если желаете, добавьте 1 чайную ложку коньяка для придания дополнительного аромата (этот шаг можно пропустить, если соус предназначен для детей).
  5. Варите соус на среднем огне около 10 минут, время от времени помешивая, пока он станет немного густым.

Апельсиновый соус готов! Подавайте его горячим к вашим любимым десертам, таким как мороженое, блинчики, сырники или оладушки. Он добавит прекрасный вкус и аромат, радуя вас и ваших близких. Приятного аппетита!

Соус апельсиновый для блинчиков и оладий
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала юриста Екатерину Гордон абьюзером и истеричкой

Телеведущая Лера Кудрявцева обрушилась с упрёками на свою подругу Екатерину Гордон.

Лера Кудрявцева раскритиковала Катю Гордон: абьюзер и истеричка
Садальский объяснил, почему Виктория Боня не попала на Каннский фестиваль
Станислав Садальский рассказал, почему Викторию Боню не пустили на Каннский фестиваль
Садальский высмеял компанию Собчак на Каннском фестивале: "От них фотографы разбегались"
Брюки-клёш: рекомендации по выбору подходящего фасона для разных типов фигуры
Чтобы остановить группу "Север", ВСУ кидает мощный резерв под Харьков Дмитрий Плотников "Оперативная линия": если будет команда, то БПЛА США собьют над морем Олег Володин Союзники, которых США защищают от МУС, не имеют права выйти из-под опеки Любовь Степушова
Когда начинать закрывать двери теплицы на ночь?
Сводка с фронта: в Часовом Яре почти освобождён "Канал", ВСУ тянут огромные резервы к Волчанску
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Подтягивание с нуля на турнике: гайд-основа по тренировке
Последние материалы
Автоэксперт Колодочкин: чтобы экономить на бензине, надо изменить стиль езды
Всех пассажиров в аэропортах Турции будут досматривать
Небольшой белок PEPITEM можно использовать для лечения остеопороза
Большинство россиян не имеет дачных участков
Критик Легостаев высказал свое мнение о последнем треке Пугачевой
Помещение для сушки дров вы можете сделать себе сами
Страхование детей от несчастных случаев: что нужно знать родителям
Говядина, тушёная в пиве: сытное блюдо с картофелем, луком и морковью
Эксперты ответили, почему кошка не приживается в доме
Лёгкая и средняя степень обжарки кофе наиболее полезны для здоровья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников