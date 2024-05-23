Ароматный апельсиновый соус: отлично оттенит вкус любимых десертов и сладкой выпечки

Растопите 1 столовую ложку сливочного масла в глубокой сковороде.
Добавьте 2 столовые ложки тростникового сахара и готовьте карамель, пока сахар полностью расплавится и станет золотистым.
Добавьте очищенные от пленок дольки апельсина в карамель и аккуратно перемешайте, чтобы карамель равномерно покрыла фруктовые кусочки.
Влейте 3 столовые ложки свежевыжатого апельсинового сока в сковороду со сахарной карамелью и апельсинами. Если желаете, добавьте 1 чайную ложку коньяка для придания дополнительного аромата (этот шаг можно пропустить, если соус предназначен для детей).
Варите соус на среднем огне около 10 минут, время от времени помешивая, пока он станет немного густым.
Апельсиновый соус готов! Подавайте его горячим к вашим любимым десертам, таким как мороженое, блинчики, сырники или оладушки. Он добавит прекрасный вкус и аромат, радуя вас и ваших близких. Приятного аппетита!