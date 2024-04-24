Россияне стали чаще покупать мороженицы и готовить холодное лакомство дома

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Россияне в последнее время отдают предпочтение домашнему мороженому

1:52
Еда

В первом квартале 2024 года средний чек на мороженицы в России снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,9 тысячи рублей, такая информация предоставлена пресс-службой аналитического ресурса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Россияне в последнее время отдают предпочтение домашнему мороженому
Фото: commons.wikimedia.org by St0rmz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Тем не менее количество покупок морожениц увеличилось на 31% за год. За тот же период смеси для самостоятельного приготовления мороженого подорожали на 7% и в среднем стоят 190 рублей. Они приобретаются россиянами на 95% чаще, чем ранее, сообщает Газета. Ru.

На данный момент цены на мороженицы могут колебаться от 2 до 70 тысяч рублей в зависимости от размера, режимов работы и производителя, сообщает Газета.Ru.

Самыми популярными мороженицами в 2024 году стали те, которые продаются по цене от 2 до 4 тысяч рублей и предназначены для семейного использования. На втором месте оказались мороженицы в ценовом диапазоне от 10 до 15 тысяч рублей, которые предназначены для более широкой аудитории. На третьем месте расположились устройства стоимостью от 25 до 30 тысяч рублей с большим объемом и различными режимами работы, предназначенные прежде всего для использования на кухнях офисов.

Согласно выводам экспертов, мороженицы пользуются сезонным спросом, особенно в начале весны и лета, когда интерес к мороженому достигает пика. Кроме того, многие устройства покупаются в качестве подарка, в том числе на праздник 8 марта. Данное исследование было проведено в апреле 2024 года.

Домашнее сливочное мороженое. Пломбир домашний в мороженице.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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