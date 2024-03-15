Мороженое из авокадо с лимонным соком: попробуйте это бодрящее лакомство, приготовленное на кокосовом молоке

Мороженое из авокадо и лайма: как приготовить дома

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Это мороженое из авокадо сделано из кокосового молока, агавы, лимонного сока и лайма. По вкусу оно немного напоминает лаймовый пирог.

Фото: openverse by Kjokkenutstyr.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Насыщенный сливочный вкус, веганский и не содержит рафинированного сахара. Ещё вкуснее, если посыпать поджаренным тёртым кокосом!

Ингредиенты

3 спелых авокадо, разрезанных пополам, без косточек и очищенных

2 лимона, выжатые

2 выжатых лайма

1 лимон, очищенный от цедры

1 лайм, очищенный от цедры

1 банка несладкого кокосового молока

1 чашка сиропа агавы

1/4 стакана кукурузного сиропа (по желанию)

Приготовление

Взбейте в блендере авокадо, сок лайма, лимонный сок, цедру лимона и лайма до получения однородной массы. Добавьте кокосовое молоко, сироп агавы и кукурузный сироп и перемешайте до получения однородной массы. Поставьте смесь в холодильник минимум на 1 час. Вылейте смесь авокадо в мороженицу и заморозьте минимум на 4 часа.

Кукурузный сироп выступает как эмульгатор, но можно его и не использовать. Поскольку в процессе заморозки теряется вкус, пюре должно быть немного слаще, чем вам хотелось бы.