Сделайте это с квашеной капусты, и ваши щи получатся намного вкуснее!

Что нужно сделать с квашеной капустой, чтобы щи получились очень вкусными

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы приготовить очень вкусные щи из квашеной капусты, следует учесть несколько секретов, которые помогут улучшить вкус этого блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно рекомендациям повара и пекаря Юлии Архиповой, можно провести некоторую "обработку" капусты, чтобы достичь лучшего результата. В разговоре с изданием "БелНовости" повар рассказала, что нужно сделать с квашеной капустой:

Приготовьте капусту. Хорошо отжмите квашеную капусту, чтобы убрать излишки сока. Это поможет сделать капусту более сухой и концентрированной. Измельчите капусту. Нарежьте квашеную капусту на мелкие кусочки, чтобы она лучше смешивалась со специями и другими ингредиентами. Обжарьте капусту. Нагрейте сковороду с подсолнечным маслом и добавьте нарезанную капусту. Периодически помешивайте, чтобы избежать пригорания. Обжарьте капусту до легкого подрумянивания. Не пережаривайте капусту. Обжаривайте капусту только несколько минут, чтобы она сохраняла свою текстуру и не стала сильно поджаренной. Добавьте капусту в щи. После обжарки добавьте копчёности, овощи и другие ингредиенты согласно рецепту и готовьте щи до готовности.

Благодаря этой обработке квашеная капуста приобретает более глубокий аромат и насыщенный вкус. Она становится более сочной и аппетитной, что делает щи еще вкуснее. Применение этого простого секрета поможет достичь высокого кулинарного результата и порадовать своих близких вкусными щами из квашеной капусты.