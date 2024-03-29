Домашний капустняк: вкуснейшее первое из картофеля, пшена и двух видов капусты

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Капустняк домашний: аппетитный наваристый супчик из квашеной и свежей капусты

1:38
Еда

Домашний капустняк — это восхитительный супчик, приготовленный из свежей и квашеной капусты. Вот простой рецепт для его приготовления, которым поделился сайт RussianFood. com.

Капустняк домашний: аппетитный наваристый супчик из квашеной и свежей капусты
Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления капустняка вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 300 г свежей белокочанной капусты,

— 300 г квашеной капусты,

— 3-4 шт картофеля,

— 1 шт моркови,

— 1 шт репчатого лука,

— 3 столовые ложки пшена,

— 100 г подчеревины (свинины с жирком),

— соль — по вкусу,

— перец — по вкусу,

— мясной бульон,

— зелень петрушки и укропа.

И вот как его приготовить:

  1. Нарежьте свежую капусту мелкой соломкой. Если квашеная капуста чрезмерно кислая, промойте её холодной водой. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Натрите морковь на крупной тёрке. Мелко нарежьте лук. Нарежьте подчеревину на кубики. Порубите свежую петрушку и укроп.
  2. Обжарьте подчеревину на сковороде, затем добавьте лук и морковь. Обжаривайте все вместе, помешивая, примерно 5 минут.
  3. Добавьте квашеную капусту и 2 половины мясного бульона. Прикройте крышкой и тушите на маленьком огне в течение 20 минут.
  4. В кипящий бульон добавьте картофель, свежую капусту и пшено. Варите все вместе 10 минут.
  5. Добавьте тушёные овощи, посолите по вкусу и варите еще 10 минут. Приправьте суп зеленью петрушки и укропа. Учтите, что капустняк должен быть достаточно густым.
  6. Посолите капустняк и приправьте его свежемолотым перцем перед подачей.
Варим ЗНАМЕНИТЫЙ суп! Правильный КАПУСТНЯК.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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