Домашний капустняк: вкуснейшее первое из картофеля, пшена и двух видов капусты

Капустняк домашний: аппетитный наваристый супчик из квашеной и свежей капусты

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний капустняк — это восхитительный супчик, приготовленный из свежей и квашеной капусты. Вот простой рецепт для его приготовления, которым поделился сайт RussianFood. com.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для приготовления капустняка вам понадобятся следующие ингредиенты:

— 300 г свежей белокочанной капусты,

— 300 г квашеной капусты,

— 3-4 шт картофеля,

— 1 шт моркови,

— 1 шт репчатого лука,

— 3 столовые ложки пшена,

— 100 г подчеревины (свинины с жирком),

— соль — по вкусу,

— перец — по вкусу,

— мясной бульон,

— зелень петрушки и укропа.

И вот как его приготовить:

Нарежьте свежую капусту мелкой соломкой. Если квашеная капуста чрезмерно кислая, промойте её холодной водой. Очистите и нарежьте картофель кубиками. Натрите морковь на крупной тёрке. Мелко нарежьте лук. Нарежьте подчеревину на кубики. Порубите свежую петрушку и укроп. Обжарьте подчеревину на сковороде, затем добавьте лук и морковь. Обжаривайте все вместе, помешивая, примерно 5 минут. Добавьте квашеную капусту и 2 половины мясного бульона. Прикройте крышкой и тушите на маленьком огне в течение 20 минут. В кипящий бульон добавьте картофель, свежую капусту и пшено. Варите все вместе 10 минут. Добавьте тушёные овощи, посолите по вкусу и варите еще 10 минут. Приправьте суп зеленью петрушки и укропа. Учтите, что капустняк должен быть достаточно густым. Посолите капустняк и приправьте его свежемолотым перцем перед подачей.