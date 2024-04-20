Жареный рис с кимчи, нори и яйцами: попробуйте эту разновидность боккеумбапа, популярного блюда в Южной Корее

Если у вас уже есть банка кимчи в холодильнике, попробуйте приготовить с ним жареный рис. Это разновидность боккеумбапа, популярного блюда в Южной Корее. Помимо риса и кимчи, в это блюдо добавляют и другие ингредиенты, такие как сушёные листы морских водорослей (нори), яйца, грибы и овощи.
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Кимчи, богатое клетчаткой, пробиотиками и другими полезными питательными веществами, является лучшим ферментированным суперфудом. Обратите внимание, что в кимчи много натрия, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах и как часть сбалансированной диеты.
Ингредиенты
4 жареных яйца,
2 измельчённых зубчика чеснока,
зелёный лук, нарезанный,
1 маленькая луковица, нарезанная кубиками,
капустные листья,
1,5 стакана приготовленного коричневого риса,
1 чашка кимчи, крупно нарезанного,
1 чашка моркови, нарезанной соломкой,
1/2 стакана грибов шиитаке, нарезанных ломтиками,
1/4 стакана нори,
3 столовые ложки соевого соуса,
2 столовые ложки сока кимчи,
2 столовые ложки оливкового масла,
1 столовая ложка корейской соевой пасты из красного перца,
1 столовая ложка семян чёрного кунжута,
1 столовая ложка кунжутного масла,
2 чайные ложки натёртого имбиря.
Приготовление
В небольшой миске смешайте сок кимчи, соевый соус, пасту из красного перца и кунжутное масло. Отложите в сторону.
Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок, лук и имбирь. Готовьте 2 минуты.
Добавьте кимчи, грибы и морковь. Готовить 3 минуты, постоянно помешивая.
Добавьте рис, капусту и смесь сока кимчи, готовьте ещё 3 минуты.
Разложите рис по сервировочным тарелкам. Сверху выложите яйца, полоски нори, зелёный лук и кунжут.