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Жареный рис с кимчи, нори и яйцами: попробуйте эту разновидность боккеумбапа, популярного блюда в Южной Корее

Кухня Южной Кореи: рецепт жареного риса с кимчи

2:10
Еда

Если у вас уже есть банка кимчи в холодильнике, попробуйте приготовить с ним жареный рис. Это разновидность боккеумбапа, популярного блюда в Южной Корее. Помимо риса и кимчи, в это блюдо добавляют и другие ингредиенты, такие как сушёные листы морских водорослей (нори), яйца, грибы и овощи.

Кухня Южной Кореи: рецепт жареного риса с кимчи
Фото: commons.wikimedia.org by L. W. Yang is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кимчи, богатое клетчаткой, пробиотиками и другими полезными питательными веществами, является лучшим ферментированным суперфудом. Обратите внимание, что в кимчи много натрия, поэтому его следует употреблять в умеренных количествах и как часть сбалансированной диеты.

Ингредиенты

  • 4 жареных яйца,
  • 2 измельчённых зубчика чеснока,
  • зелёный лук, нарезанный,
  • 1 маленькая луковица, нарезанная кубиками,
  • капустные листья,
  • 1,5 стакана приготовленного коричневого риса,
  • 1 чашка кимчи, крупно нарезанного,
  • 1 чашка моркови, нарезанной соломкой,
  • 1/2 стакана грибов шиитаке, нарезанных ломтиками,
  • 1/4 стакана нори,
  • 3 столовые ложки соевого соуса,
  • 2 столовые ложки сока кимчи,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 1 столовая ложка корейской соевой пасты из красного перца,
  • 1 столовая ложка семян чёрного кунжута,
  • 1 столовая ложка кунжутного масла,
  • 2 чайные ложки натёртого имбиря.

Приготовление

  1. В небольшой миске смешайте сок кимчи, соевый соус, пасту из красного перца и кунжутное масло. Отложите в сторону.
  2. Нагрейте оливковое масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок, лук и имбирь. Готовьте 2 минуты.
  3. Добавьте кимчи, грибы и морковь. Готовить 3 минуты, постоянно помешивая.
  4. Добавьте рис, капусту и смесь сока кимчи, готовьте ещё 3 минуты.
  5. Разложите рис по сервировочным тарелкам. Сверху выложите яйца, полоски нори, зелёный лук и кунжут. 
Как приготовить жареный рис с кимчи
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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