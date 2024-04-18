Гастроэнтеролог рассказала, какой овощ считает самым полезным из всех

Врач Утюмова считает, что брокколи — это самый полезный овощ

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Наиболее полезным овощем считается брокколи, по мнению врача-гастроэнтеролога Дарьи Утюмовой из медицинской компании "СберЗдоровье".

Фото: creativecommons.org by Eddau is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Брокколи богат витамином С и витамином К, которые играют важную роль в регуляции функций нервной системы.

"В 100 г этого продукта содержится почти вся дневная норма витаминов С и K. Витамин С регулирует функции нервной системы, а также активирует деятельность эндокринных желез. Он также участвует в формировании устойчивости к стрессу, так как является антиоксидантом", — рассказала Утюмова.

Витамин К, содержащийся в брокколи, участвует в активации деятельности эндокринных желез, свертывании крови, укреплении костной ткани и работе иммунной системы, рассказала гастроэнтеролог.

Кроме того, этот овощ содержит клетчатку, которая насыщает организм и улучшает работу желудочно-кишечного тракта, пишет Газета.Ru.

Брокколи также является источником лютеина, важного для здоровья глаз и капилляров, а каротиноиды в нем способствуют остроте зрения и защите от воздействия свободных радикалов, которые могут разрушать сетчатку глаза.