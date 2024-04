Названы продукты, способствующие снижению риска развития опухолевых заболеваний

Регулярное употребление определенных продуктов помогает снизить вероятность развития рака. Среди этих продуктов кофе, брокколи, и помидоры, как сообщил доктор Антон Иванов, главный врач клиники "Мамма", онколог, онкологический хирург и химиотерапевт.

