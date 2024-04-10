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Названы продукты, способствующие снижению риска развития опухолевых заболеваний

Врач Иванов: риск развития рака снижают кофе, брокколи, помидоры

1:19
Здоровье

Регулярное употребление определенных продуктов помогает снизить вероятность развития рака. Среди этих продуктов кофе, брокколи, и помидоры, как сообщил доктор Антон Иванов, главный врач клиники "Мамма", онколог, онкологический хирург и химиотерапевт.

Врач Иванов: риск развития рака снижают кофе, брокколи, помидоры
Фото: Agricultural Research Service by Peggy Greb, USDA ARS is licensed under public domain because it contains materials that originally came from the Agricultural Research Service, the research agency of the United States Department of Agriculture

Иванов объяснил, что антиоксиданты в брокколи и цветной капусте снижают вероятность заболевания раком груди, в то время как кофе способствует предотвращению рака кожи. Он также добавил, что ликопин в помидорах и чернике отлично защищает от различных заболеваний.

Согласно мнению специалиста по онкологии, употребление цельнозерновых продуктов, содержащих противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и фитоэстрогены, помогает предотвратить рак толстой кишки.

"Тёмная зелень из семейства крестоцветных, например, руккола, содержит каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и препятствуют развитию некоторых видов рака. Зелёный чай тоже помогает, в нем содержатся флавоноиды, замедляющие развитие рака и улучшающие самочувствие больных", — сообщил Антон Иванов.

Кроме этого, семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты также помогают в борьбе с раком, так как они богаты витаминами и минералами.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Паниченко Анна
Маммолог-онколог
Специалист Сергеев Пётр
Занимается хирургическим и медикаментозным лечением доброкачественных, пограничных и злокачественных опухолей. Определяет стратегию и этапность лечения онкологических заболеваний
Специалист Гусляков Александр
Занимается профилактикой, диагностикой и хирургическим лечением заболеваний опухолевой природы, как доброкачественных, так и злокачественных
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