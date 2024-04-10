Названы продукты, способствующие снижению риска развития опухолевых заболеваний

Регулярное употребление определенных продуктов помогает снизить вероятность развития рака. Среди этих продуктов кофе, брокколи, и помидоры, как сообщил доктор Антон Иванов, главный врач клиники "Мамма", онколог, онкологический хирург и химиотерапевт.
Иванов объяснил, что антиоксиданты в брокколи и цветной капусте снижают вероятность заболевания раком груди, в то время как кофе способствует предотвращению рака кожи. Он также добавил, что ликопин в помидорах и чернике отлично защищает от различных заболеваний.
Согласно мнению специалиста по онкологии, употребление цельнозерновых продуктов, содержащих противораковые антиоксиданты, пищевые волокна и фитоэстрогены, помогает предотвратить рак толстой кишки.
"Тёмная зелень из семейства крестоцветных, например, руккола, содержит каротиноиды, которые обладают антиоксидантными свойствами и препятствуют развитию некоторых видов рака. Зелёный чай тоже помогает, в нем содержатся флавоноиды, замедляющие развитие рака и улучшающие самочувствие больных", — сообщил Антон Иванов.
Кроме этого, семена льна, морские водоросли, орехи, ягоды и фрукты также помогают в борьбе с раком, так как они богаты витаминами и минералами.
Правозащитница призвала осознанно относиться к любой информации.