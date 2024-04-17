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Гастроэнтеролог перечислила фрукты и овощи, которые способны замедлить старение организма

Гастроэнтеролог Ермакова: красный виноград, ягоды и орехи тормозят старение

1:49
Еда

Фрукты, овощи, орехи, ягоды и шоколад — это продукты, которые содержат антиоксиданты, которые играют важную роль в защите организма от свободных радикалов и окислительного стресса. Это может предотвращать развитие различных заболеваний и замедлять старение. Об этом рассказала Светлана Ермакова, гастроэнтеролог и терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Гастроэнтеролог Ермакова: красный виноград, ягоды и орехи тормозят старение
Фото: unsplash.com by Jannis Brandt is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт утверждает, что разнообразные фрукты, ягоды и овощи содержат уникальные антиоксиданты, которые способствуют улучшению здоровья.

Например, ресвератрол, который содержится в красном винограде, ягодах, орехах и шоколаде, помогает уменьшить воспаление, защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает когнитивные функции.

Антиоксиданты, такие как антоцианы, которые содержатся в фиолетовых, синих и красных продуктах, таких как черника, малина, черная смородина и вишня, также обладают подобными свойствами, пишет Газета.Ru.

Некоторые вещества, такие как сульфорафан, который находится в брокколи, спарже, рукколе, капусте и редисе, а также кверцетин, который содержится в яблоках, красном луке, зеленом чае, клюкве, чернике, малине, красном винограде, защищают от рака и продлевают молодость кожи, оберегая её от негативного воздействия ультрафиолета.

"Также при старении важно сохранить зрение и избежать катаракты: этом способствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин из зелёных листовых овощей (шпината), картофеля и кукурузы", — добавила Ермакова.

Что надо есть, чтобы не стареть. Питание против старения
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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