Гастроэнтеролог перечислила фрукты и овощи, которые способны замедлить старение организма

Гастроэнтеролог Ермакова: красный виноград, ягоды и орехи тормозят старение

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Фрукты, овощи, орехи, ягоды и шоколад — это продукты, которые содержат антиоксиданты, которые играют важную роль в защите организма от свободных радикалов и окислительного стресса. Это может предотвращать развитие различных заболеваний и замедлять старение. Об этом рассказала Светлана Ермакова, гастроэнтеролог и терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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Эксперт утверждает, что разнообразные фрукты, ягоды и овощи содержат уникальные антиоксиданты, которые способствуют улучшению здоровья.

Например, ресвератрол, который содержится в красном винограде, ягодах, орехах и шоколаде, помогает уменьшить воспаление, защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает когнитивные функции.

Антиоксиданты, такие как антоцианы, которые содержатся в фиолетовых, синих и красных продуктах, таких как черника, малина, черная смородина и вишня, также обладают подобными свойствами, пишет Газета.Ru.

Некоторые вещества, такие как сульфорафан, который находится в брокколи, спарже, рукколе, капусте и редисе, а также кверцетин, который содержится в яблоках, красном луке, зеленом чае, клюкве, чернике, малине, красном винограде, защищают от рака и продлевают молодость кожи, оберегая её от негативного воздействия ультрафиолета.

"Также при старении важно сохранить зрение и избежать катаракты: этом способствуют антиоксиданты лютеин и зеаксантин из зелёных листовых овощей (шпината), картофеля и кукурузы", — добавила Ермакова.