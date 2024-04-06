Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали, как избежать разногласий между питомцами
Лучшие упражнения с гантелями для груди
Эксперт из RuStore поделился советами, как подготовить смартфон к путешествию
Что маленький сын Софьи Эрнст увидел на экране, когда она поцеловалась с дядей?
Эксперты назвали породы кошек, которые не любят сидеть на руках
ETNT: корица и фасоль помогут быстро сбрасывать лишний вес
Производство автомобилей Stellantis в итальянских заводах сократилось на 9,8% в первом квартале
TAR: отверстия в височных костях у позвоночных не дают черепу треснуть при укусе
Стилист Рокицкий дал советы по тому, как ухаживать за волосами после неудачного окрашивания
Гастроэнтеролог назвала ежедневную норму овощей и фруктов, которая поможет защититься от болезней

Гастроэнтеролог Ермакова рассказала, какое количество овощей и фруктов в день замедлит старение

2:11
Еда

Употребление 400 граммов овощей и фруктов в день может существенно положительно сказаться на здоровье, замедлить процесс старения и снизить риск развития рака. Гастроэнтеролог и специалист по ультразвуковой диагностике из Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова напоминила о важности пищевых волокон, которыми богаты овощи и фрукты.

Гастроэнтеролог Ермакова рассказала, какое количество овощей и фруктов в день замедлит старение
Фото: commons.wikimedia.org by Gila Brand at en.wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

Эти волокна работают на поддержание здоровья организма, предотвращая многие заболевания, пишет Газета.Ru.

"Они (пищевые волокна) играют важную роль в организме: улучшают перистальтику кишечника, служат пищей для кишечных микробов и помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет II типа и некоторые виды рака. Кроме того, пищевые волокна снижают риск инфекций и воспалений", — рассказала Ермакова.

Кроме того, овощи и фрукты также являются источником антиоксидантов, которые замедляют процесс старения. Богатый состав овощей и фруктов также способствует кроветворению благодаря присутствию в них железа, меди, кобальта и марганца.

В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку рекомендуется потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.

Врач отметила, что для того, чтобы легче следовать данным рекомендациям, можно составить список овощей и фруктов перед походом в магазин, включая продукты разных цветов и оттенков. Помните, что насыщенность цвета свидетельствует о большем количестве антиоксидантов в продукте.

Следуйте принципу выбора овощей и фруктов по их пользе для здоровья, добавила Ермакова. Попробуйте экспериментировать с приготовлением новых блюд, используя разнообразные овощи и фрукты, чтобы насладиться интересными вкусами и текстурами. Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, так как они обычно свежие, более вкусные и содержат больше питательных веществ. Кроме того, сезонные продукты реже обрабатываются химическими веществами, используемыми для продления срока хранения и транспортировки.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Девушка Канье Уэста появилась на публике в одном бюстгальтере и колготках на голое тело
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Уход за кожей вокруг глаз: советы и рецепты для достижения оптимального состояния
Последние материалы
Эксперты рассказали, как избежать разногласий между питомцами
Лучшие упражнения с гантелями для груди
Эксперт из RuStore поделился советами, как подготовить смартфон к путешествию
Что маленький сын Софьи Эрнст увидел на экране, когда она поцеловалась с дядей?
Эксперты назвали породы кошек, которые не любят сидеть на руках
Гастроэнтеролог Ермакова рассказала, какое количество овощей и фруктов в день замедлит старение
ETNT: корица и фасоль помогут быстро сбрасывать лишний вес
Производство автомобилей Stellantis в итальянских заводах сократилось на 9,8% в первом квартале
TAR: отверстия в височных костях у позвоночных не дают черепу треснуть при укусе
Стилист Рокицкий дал советы по тому, как ухаживать за волосами после неудачного окрашивания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников