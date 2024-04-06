Гастроэнтеролог назвала ежедневную норму овощей и фруктов, которая поможет защититься от болезней

Употребление 400 граммов овощей и фруктов в день может существенно положительно сказаться на здоровье, замедлить процесс старения и снизить риск развития рака. Гастроэнтеролог и специалист по ультразвуковой диагностике из Центра молекулярной диагностики CMD Говорово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Светлана Ермакова напоминила о важности пищевых волокон, которыми богаты овощи и фрукты.
Эти волокна работают на поддержание здоровья организма, предотвращая многие заболевания, пишет Газета.Ru.
"Они (пищевые волокна) играют важную роль в организме: улучшают перистальтику кишечника, служат пищей для кишечных микробов и помогают предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, диабет II типа и некоторые виды рака. Кроме того, пищевые волокна снижают риск инфекций и воспалений", — рассказала Ермакова.
Кроме того, овощи и фрукты также являются источником антиоксидантов, которые замедляют процесс старения. Богатый состав овощей и фруктов также способствует кроветворению благодаря присутствию в них железа, меди, кобальта и марганца.
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку рекомендуется потреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.
Врач отметила, что для того, чтобы легче следовать данным рекомендациям, можно составить список овощей и фруктов перед походом в магазин, включая продукты разных цветов и оттенков. Помните, что насыщенность цвета свидетельствует о большем количестве антиоксидантов в продукте.
Следуйте принципу выбора овощей и фруктов по их пользе для здоровья, добавила Ермакова. Попробуйте экспериментировать с приготовлением новых блюд, используя разнообразные овощи и фрукты, чтобы насладиться интересными вкусами и текстурами. Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, так как они обычно свежие, более вкусные и содержат больше питательных веществ. Кроме того, сезонные продукты реже обрабатываются химическими веществами, используемыми для продления срока хранения и транспортировки.
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