Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Росгосстрах": рост страховых сборов и прибыли в первом квартале 2024 года
Суперкомпьютер World One спрогнозировал Апокалипсис
Audi представит флагманский электрокар RS E-Tron GT Performance
Врач Захарова: зубные щётки нельзя держать в ванной комнате
Какие полки выбрать для ванной комнаты — открытые или закрытые
Макрон рассказал, почему на Олимпиаде израильтяне будут выступать под флагом страны
Повышаем урожайность клубники с помощью дрожжей
Грузовик с продуктами врезался в самолет с пассажирами и сорвал рейс
Ученые усомнились в теории Дарвина: предок человека — не обезьяна
Врач рассказала, как правильно очищать фрукты и овощи, чтобы на них не осталось паразитов

Врач Русанова: чтобы очистить фрукты и овощи от паразитов, просто воды недостаточно

1:45
Еда

Гельминты и их яйца могут находиться на грязных фруктах и овощах, и они могут быть опасны для человека. Чтобы избавиться от них, люди обычно промывают фрукты, ягоды и овощи, однако этого недостаточно. На это обратила внимание иммунолог-аллерголог клиники "ПревентМед" Анна Русанова.

Врач Русанова: чтобы очистить фрукты и овощи от паразитов, просто воды недостаточно
Фото: unsplash.com by Brooke Cagle brookecagle is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Аллерголог рассказала, что паразиты могут различаться по привычным местам обитания и типам. Нематоды, например, чаще встречаются в немытых овощах и фруктах. Все эти паразиты попадают в организм человека с частичками земли, оставшимися на различных корнеплодах и ягодах, поэтому важно их хорошо очищать.

Чтобы избежать заражения, следует пользоваться специальными средствами для мытья фруктов и овощей, которые продаются в любом супермаркете, отметила эксперт. При этом использование моющих средств для посуды не рекомендуется, уточняет Газета.Ru.

"Надо пользоваться специальными средствами для мытья фруктов и овощей — они продаются в любом супермаркете. При этом использовать моющие средства для посуды не стоит. Даже будучи с пометкой "эко" или "детское", они не выполаскиваются до конца и могут также нанести вред здоровью и придать продуктам мыльный вкус", — рассказала Русанова.

Если специальные средства по какой-то причине вам не подходят, то есть рабочие народные методы. Например, цитрусовые можно сначала ошпаривать кипятком, затем промыть холодной проточной водой. Также можно замочить продукты на час в растворе соды или соли, затем хорошо промыть под проточной водой, заключила иммунолог.

Как мыть фрукты и овощи?
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Певица Наталья Подольская показала фото со дня рождения Владимира Преснякова

Певица Наталья Подольская поделилась фотографиями с праздника, посвящённого дню рождения Владимира Преснякова.

Наталья Подольская опубликовала снимки со дня рождения Преснякова
Саша Савельева рассказала, как Алла Пугачёва вдохновила ее на творческий путь
Эмоциональное признание Саши Савельевой о встрече с Пугачёвой: что сказала Примадонна?
Юлия Барановская показала красавицу дочь от футболиста Андрея Аршавина: вся в папу
Секреты кошачьего характера: 5 пород, которые не любят людей
Киевский режим до конца не может поверить в предательство Запада Дмитрий Плотников Си Цзиньпин высказался по поводу "мирных переговоров" в Швейцарии по Украине Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Мы им будем не нужны: названы условия существования будущих колонистов Марса
Рассказываем как использовать яичную скорлупу с пользой и без вреда
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Жена Евгения Петросяна объяснила свои прогулки в день появления на свет еë дочери Матильды
Последние материалы
Пять принципов, которые помогут вам различить подлинную косметику от подделок
Как сварить морковь на салаты, потратив на это всего 5 минут
Mercedes отказывается от идеи EQS с дополнительным бензиновым двигателем
Экспертные советы по выбору страхового полиса для ипотечного кредита
Разведение ног в тренажере — одно из самых популярных упражнений у девушек
Медикфорум: свекольный сок поможет при гипертонии
С этими растениями будет дружить лук
Где по закону можно зарегистрировать новорожденного ребенка - у матери или отца?
Россияне отдыхают за границей из-за дороговизны курортов в России
В Забайкалье начнут страховать жизнь и здоровье охотников-инспекторов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников