Врач рассказала, как правильно очищать фрукты и овощи, чтобы на них не осталось паразитов

Врач Русанова: чтобы очистить фрукты и овощи от паразитов, просто воды недостаточно

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Гельминты и их яйца могут находиться на грязных фруктах и овощах, и они могут быть опасны для человека. Чтобы избавиться от них, люди обычно промывают фрукты, ягоды и овощи, однако этого недостаточно. На это обратила внимание иммунолог-аллерголог клиники "ПревентМед" Анна Русанова.

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Аллерголог рассказала, что паразиты могут различаться по привычным местам обитания и типам. Нематоды, например, чаще встречаются в немытых овощах и фруктах. Все эти паразиты попадают в организм человека с частичками земли, оставшимися на различных корнеплодах и ягодах, поэтому важно их хорошо очищать.

Чтобы избежать заражения, следует пользоваться специальными средствами для мытья фруктов и овощей, которые продаются в любом супермаркете, отметила эксперт. При этом использование моющих средств для посуды не рекомендуется, уточняет Газета.Ru.

"Надо пользоваться специальными средствами для мытья фруктов и овощей — они продаются в любом супермаркете. При этом использовать моющие средства для посуды не стоит. Даже будучи с пометкой "эко" или "детское", они не выполаскиваются до конца и могут также нанести вред здоровью и придать продуктам мыльный вкус", — рассказала Русанова.

Если специальные средства по какой-то причине вам не подходят, то есть рабочие народные методы. Например, цитрусовые можно сначала ошпаривать кипятком, затем промыть холодной проточной водой. Также можно замочить продукты на час в растворе соды или соли, затем хорошо промыть под проточной водой, заключила иммунолог.