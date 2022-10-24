Токсиколог: не стоит покупать в магазине нарезанные фрукты и овощи

В последнее время в супермаркетах появились упаковки с заранее нарезанными фруктами и овощами. Казалось бы, это очень удобно. Например, если покупаешь целую тыкву, арбуз или дыню, можно их быстро не съесть, и остатки потом придётся выбрасывать. А вот, скажем, с четвертинкой плода можно управиться за один раз… Но насколько это безопасно? Об этом рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

Лучше целые!

— Лучше всего покупать целые фрукты и овощи, а потом самостоятельно мыть их и нарезать, — советует специалист. — Причём, нарезать прямо перед едой.

Причин для того, чтобы так поступать, много.

Во-первых, если фрукты и овощи долго хранятся в нарезанном виде, они теряют свои полезные свойства. Например, разрушаются входящие в их состав витамины. Даже если нарезка лежит в вакуумной упаковке, вы ведь не можете знать, сколько эти продукты пролежали до того, как их упаковали. Во-вторых, вы не видели фрукт или овощ целиком, а он мог уже начать подгнивать с одного бока. В нарезку положили хорошие куски, но и они могут быстро начать гнить. А в упаковке сложно заметить, что что-то не так. В-третьих, не всегда при нарезке соблюдаются санитарные условия. Фрукты или овощи могут плохо помыть, нарезать грязным ножом или не надеть при этом перчатки. В результате в продукт попадут вредоносные микроорганизмы, что может привести к отравлению. В-четвёртых, если продукт режут тупым ножом (а отследить это в магазине вы тоже не сумеете), это приводит к уничтожению электролитов и нарушению калиево-натриевого баланса. Вреда от такой пищи, может, и не будет, но и пользы вы точно не получите.

Под личным контролем

Так что, все аргументы — в пользу покупки целых плодов, считает Кутушов.

Если вам надо взять продукты с собой в дорогу или, скажем, на работу в качестве перекуса, лучше нарезать их самостоятельно, предварительно хорошо вымыв и убедившись в их качестве.

Если же вам обязательно надо купить нарезанный фрукт или овощ, оптимальный вариант, когда его помоют, нарежут и упакуют прямо в вашем присутствии. И не забудьте, что съесть нарезку надо будет как можно скорее.

Съедайте сразу!

Ну, а если вы, всё же, не удержались и купили готовую нарезку? Врач рекомендует, как только вы принесли её домой, сразу поставить на стол и поступить, как в предыдущем случае — быстро съесть.

Долго держать нарезанные фрукты и овощи дома не стоит, даже если в холодильнике или на балконе достаточно низкая температура. Неизбежно будет происходить окисление в местах разрезов, и продукты будут терять качество. Так что, выводы делайте сами!