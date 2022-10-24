В последнее время в супермаркетах появились упаковки с заранее нарезанными фруктами и овощами. Казалось бы, это очень удобно. Например, если покупаешь целую тыкву, арбуз или дыню, можно их быстро не съесть, и остатки потом придётся выбрасывать. А вот, скажем, с четвертинкой плода можно управиться за один раз… Но насколько это безопасно? Об этом рассказал врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
— Лучше всего покупать целые фрукты и овощи, а потом самостоятельно мыть их и нарезать, — советует специалист. — Причём, нарезать прямо перед едой.
Причин для того, чтобы так поступать, много.
Так что, все аргументы — в пользу покупки целых плодов, считает Кутушов.
Если вам надо взять продукты с собой в дорогу или, скажем, на работу в качестве перекуса, лучше нарезать их самостоятельно, предварительно хорошо вымыв и убедившись в их качестве.
Если же вам обязательно надо купить нарезанный фрукт или овощ, оптимальный вариант, когда его помоют, нарежут и упакуют прямо в вашем присутствии. И не забудьте, что съесть нарезку надо будет как можно скорее.
Ну, а если вы, всё же, не удержались и купили готовую нарезку? Врач рекомендует, как только вы принесли её домой, сразу поставить на стол и поступить, как в предыдущем случае — быстро съесть.
Долго держать нарезанные фрукты и овощи дома не стоит, даже если в холодильнике или на балконе достаточно низкая температура. Неизбежно будет происходить окисление в местах разрезов, и продукты будут терять качество. Так что, выводы делайте сами!
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