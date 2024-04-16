Лимонный соус: густой и изысканный, обладает насыщенным вкусом

Лимонный соус: прекрасно сочетается с блюдами из курицы, рыбы и овощей

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Свежий лимонный соус с приятной кислинкой и ароматом идеально подходит для добавления к блюдам из рыбы, птицы и овощей. Этот соус от сайта "Лайфхакер.ру" прост в приготовлении и добавит яркость и освежающий вкус вашим любимым блюдам.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления этого соуса на 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 лимон,

30-40 г сливочного масла,

2,5 столовых ложки пшеничной муки,

250 мл куриного или овощного бульона,

250 мл молока,

50 мл сухого белого вина,

1 чайная ложка соли,

0,5 чайной ложки сахара,

перец белый молотый по вкусу.

Приготовление

Для начала с помощью тёрки снимите цедру с лимона, избегая затронуть белую часть под ней. Затем выжмите сок из лимона. Растопите сливочное масло на умеренном огне в сковороде или сотейнике. Всыпьте просеянную муку и помешивайте в течение минуты-полуторы. Постепенно влейте горячий бульон и подогретое молоко в тонкой струйке, продолжая помешивать. Добавьте вино, лимонный сок, цедру, соль, сахар и перец. Варите соус на минимальном огне несколько минут, чтобы он слегка загустел. Попробуйте соус и отрегулируйте количество соли, сахара или перца по своему вкусу. При необходимости можно добавить немного горячего бульона или молока, чтобы разбавить соус до желаемой консистенции. Снимите соус с огня и оставьте его на несколько минут, чтобы ароматы соединились и он немного остыл и загустел.

Готовый лимонный соус готов к подаче! Наслаждайтесь им в качестве приправы для рыбных, птичьих или овощных блюд. Его приятный цитрусовый вкус и легкая кислинка добавят особый акцент вашим блюдам. Приятного аппетита!