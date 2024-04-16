Лимонный соус: густой и изысканный, обладает насыщенным вкусом

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Лимонный соус: прекрасно сочетается с блюдами из курицы, рыбы и овощей

1:57
Еда

Свежий лимонный соус с приятной кислинкой и ароматом идеально подходит для добавления к блюдам из рыбы, птицы и овощей. Этот соус от сайта "Лайфхакер.ру" прост в приготовлении и добавит яркость и освежающий вкус вашим любимым блюдам.

Лимонный соус: прекрасно сочетается с блюдами из курицы, рыбы и овощей
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для приготовления этого соуса на 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 лимон,
  • 30-40 г сливочного масла,
  • 2,5 столовых ложки пшеничной муки,
  • 250 мл куриного или овощного бульона,
  • 250 мл молока,
  • 50 мл сухого белого вина,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 0,5 чайной ложки сахара,
  • перец белый молотый по вкусу.

Приготовление

  1. Для начала с помощью тёрки снимите цедру с лимона, избегая затронуть белую часть под ней. Затем выжмите сок из лимона.
  2. Растопите сливочное масло на умеренном огне в сковороде или сотейнике. Всыпьте просеянную муку и помешивайте в течение минуты-полуторы.
  3. Постепенно влейте горячий бульон и подогретое молоко в тонкой струйке, продолжая помешивать. Добавьте вино, лимонный сок, цедру, соль, сахар и перец. Варите соус на минимальном огне несколько минут, чтобы он слегка загустел.
  4. Попробуйте соус и отрегулируйте количество соли, сахара или перца по своему вкусу.
  5. При необходимости можно добавить немного горячего бульона или молока, чтобы разбавить соус до желаемой консистенции.
  6. Снимите соус с огня и оставьте его на несколько минут, чтобы ароматы соединились и он немного остыл и загустел.

Готовый лимонный соус готов к подаче! Наслаждайтесь им в качестве приправы для рыбных, птичьих или овощных блюд. Его приятный цитрусовый вкус и легкая кислинка добавят особый акцент вашим блюдам. Приятного аппетита!

С НИМ В МИЛЛИОН РАЗ ВКУСНЕЕ! 🍋 Лимонный соус 💖 ТАК ПРОСТО!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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