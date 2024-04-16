Лимонный соус: густой и изысканный, обладает насыщенным вкусом

Свежий лимонный соус с приятной кислинкой и ароматом идеально подходит для добавления к блюдам из рыбы, птицы и овощей. Этот соус от сайта "Лайфхакер.ру" прост в приготовлении и добавит яркость и освежающий вкус вашим любимым блюдам.
Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Guy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для приготовления этого соуса на 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:
1 лимон,
30-40 г сливочного масла,
2,5 столовых ложки пшеничной муки,
250 мл куриного или овощного бульона,
250 мл молока,
50 мл сухого белого вина,
1 чайная ложка соли,
0,5 чайной ложки сахара,
перец белый молотый по вкусу.
Приготовление
Для начала с помощью тёрки снимите цедру с лимона, избегая затронуть белую часть под ней. Затем выжмите сок из лимона.
Растопите сливочное масло на умеренном огне в сковороде или сотейнике. Всыпьте просеянную муку и помешивайте в течение минуты-полуторы.
Постепенно влейте горячий бульон и подогретое молоко в тонкой струйке, продолжая помешивать. Добавьте вино, лимонный сок, цедру, соль, сахар и перец. Варите соус на минимальном огне несколько минут, чтобы он слегка загустел.
Попробуйте соус и отрегулируйте количество соли, сахара или перца по своему вкусу.
При необходимости можно добавить немного горячего бульона или молока, чтобы разбавить соус до желаемой консистенции.
Снимите соус с огня и оставьте его на несколько минут, чтобы ароматы соединились и он немного остыл и загустел.
Готовый лимонный соус готов к подаче! Наслаждайтесь им в качестве приправы для рыбных, птичьих или овощных блюд. Его приятный цитрусовый вкус и легкая кислинка добавят особый акцент вашим блюдам. Приятного аппетита!
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