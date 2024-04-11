Очень полезный клюквенный соус: попробуйте приготовить, с ним любое мясо будет фантастически вкусным

Вкусный клюквенный соус: готовится очень быстро

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Клюква — это удивительная ягода, она настолько полезна, что её даже рекомендуют врачи в качестве дополнительного средства при лечении простудных заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org by Wen Tong Neo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Чаще всего клюкву используют для приготовления морсов. Мы же предлагаем приготовить вкусный клюквенный соус для мяса всего из пяти ингредиентов.

Ингредиенты

4 чашки клюквы, свежей или замороженной,

1 чашка свежевыжатого апельсинового сока,

1/2 стакана кокосового сахара,

1/2 чайной ложки молотой корицы,

мелко натёртая апельсиновая цедра.

Приготовление

Добавьте все ингредиенты в кастрюлю. Доведите до кипения на средне-сильном огне, постоянно помешивая. Готовьте 10-15 минут. Снимите с огня и дайте остыть. Попробуйте и при необходимости добавьте еще сахара или корицы. Чтобы соус получился более презентабельным, измельчите смесь в блендере.