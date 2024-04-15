Сырники из творожной массы с изюмом: один из самых простых и быстрых рецептов

Сырники из творожной массы с изюмом: любимый завтрак всего за несколько минут

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление вкусных сырников из творожной массы с изюмом займет всего несколько минут и станет отличным вариантом для завтрака. Вам не потребуется тратить время на измельчение творога или приготовление теста — творожная масса уже идеально гладкая и нежная. В неё добавляется мука, яйцо, сливочное масло и изюм, а затем сформированное тесто обваляется в муке и обжаривается на сковороде до получения золотистой корочки.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления сырников из творожной массы с изюмом от Gastronom.ru на 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

380 г творожной массы с изюмом,

1 яйцо,

40 г сливочного масла,

100 г муки (а также немного для обваливания),

растительное масло для жарки.

Приготовление

Для начала взбейте яйцо венчиком или миксером, чтобы получить однородную массу. Затем разомните творожную массу с изюмом вилкой и соедините с взбитым яйцом, тщательно перемешав до получения однородной смеси. В отдельной миске разотрите сливочное масло с просеянной через сито мукой, пока не получится мелкая крошка. Добавьте мучную крошку в творожно-яичную смесь и тщательно перемешайте, чтобы получилось гладкое и однородное тесто. На подготовленной рабочей поверхности или тарелке распределите немного муки и выложите небольшие порции теста. Обваляйте их в муке, формируя круглые шарики, а затем расплющьте их в лепешки. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники с обеих сторон до получения золотистой корочки. Переложите готовые сырники на тарелку, чтобы они остыли, и посыпьте их сахарной пудрой, если хотите больше сладости.

Ваш вкусный завтрак готов! Сырники из творожной массы с изюмом отлично сочетаются с сгущенным молоком, сметаной, джемом или соусом по вашему выбору. Если ваша творожная масса слишком жидкая, вы можете поместить ее в марлю и подвесить на 30 минут, чтобы удалить лишнюю сыворотку. Если же тесто получилось слишком жидким, добавьте манную крупу или муку, но помните, что избыток муки может сделать сырники жесткими.