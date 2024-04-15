Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Иван Ургант поздравил Аллу Пугачёву с 75-летием
Федосеева-Шукшина спровоцировала семейный скандал передав Марии рукописи мужа
Опрос Airmic: этические риски ИИ игнорируются 60% компаний
AJCN: употребление яблока после 40 лет защитит от возрастной слабости
Из-за аномальных паводков цены на строительство домов будут расти
Пошагово рассказываем как вырастить грибы на своём участке
Maserati представит электрическую версию GranCabrio
Антонов: США превратили Украину в полигон для реализации биологических программ
На острове Тенерифе начали разрисовывать машины туристов
Сырники из творожной массы с изюмом: один из самых простых и быстрых рецептов

Сырники из творожной массы с изюмом: любимый завтрак всего за несколько минут

2:14
Еда

Приготовление вкусных сырников из творожной массы с изюмом займет всего несколько минут и станет отличным вариантом для завтрака. Вам не потребуется тратить время на измельчение творога или приготовление теста — творожная масса уже идеально гладкая и нежная. В неё добавляется мука, яйцо, сливочное масло и изюм, а затем сформированное тесто обваляется в муке и обжаривается на сковороде до получения золотистой корочки.

Сырники из творожной массы с изюмом: любимый завтрак всего за несколько минут
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления сырников из творожной массы с изюмом от Gastronom.ru на 6 порций вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 380 г творожной массы с изюмом,
  • 1 яйцо,
  • 40 г сливочного масла,
  • 100 г муки (а также немного для обваливания),
  • растительное масло для жарки.

Приготовление

  1. Для начала взбейте яйцо венчиком или миксером, чтобы получить однородную массу. Затем разомните творожную массу с изюмом вилкой и соедините с взбитым яйцом, тщательно перемешав до получения однородной смеси.
  2. В отдельной миске разотрите сливочное масло с просеянной через сито мукой, пока не получится мелкая крошка. Добавьте мучную крошку в творожно-яичную смесь и тщательно перемешайте, чтобы получилось гладкое и однородное тесто.
  3. На подготовленной рабочей поверхности или тарелке распределите немного муки и выложите небольшие порции теста. Обваляйте их в муке, формируя круглые шарики, а затем расплющьте их в лепешки.
  4. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте сырники с обеих сторон до получения золотистой корочки. Переложите готовые сырники на тарелку, чтобы они остыли, и посыпьте их сахарной пудрой, если хотите больше сладости.

Ваш вкусный завтрак готов! Сырники из творожной массы с изюмом отлично сочетаются с сгущенным молоком, сметаной, джемом или соусом по вашему выбору. Если ваша творожная масса слишком жидкая, вы можете поместить ее в марлю и подвесить на 30 минут, чтобы удалить лишнюю сыворотку. Если же тесто получилось слишком жидким, добавьте манную крупу или муку, но помните, что избыток муки может сделать сырники жесткими.

СЫРНИКИ ИЗ ТВОРОЖНОЙ МАССЫ ЗА ПЯТЬ МИНУТ! ВКУСНЫЕ СЫРНИКИ ИЗ ТВОРОГА
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Экспертные советы: как успешно проносить ручную кладь на борт самолета сверх нормы

Стюардессы поделились советами о том, как успешно справиться с проблемой перевеса ручной клади при посадке на борт самолета.

Стюардессы поделились секретом, как проносить на борт ручную кладь сверх нормы
Россиянам рассказали, каких собак всегда усыпляют
Почему служебных собак всегда ждет усыпление: спецслужбы открыли правду
Екатерина Стриженова показала семейное фото с дочерью и очаровательными внуками: безграничное счастье
"Баба-яга" приехала из зоны СВО: стали известны подробности об обнаруженном в московском офисе беспилотнике
Российские десантники получили в зоне СВО новый самоходный комплекс "Лотос" Дмитрий Плотников Лондон откажется конфисковать активы и сбивать дроны России над Украиной Любовь Степушова Пенза: провинциальный русский город заворожит достопримечательностями Ирина Савченко
Эта кошка приносит удачу каждому владельцу: если увидите, то хватайте и бегите
Как правильно омолодить гортензию и вернуть ей прежнюю красоту
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Эти породы собак ни в коем случае нельзя заводить в квартире
Последние материалы
Из-за аномальных паводков цены на строительство домов будут расти
Пошагово рассказываем как вырастить грибы на своём участке
Maserati представит электрическую версию GranCabrio
Антонов: США превратили Украину в полигон для реализации биологических программ
На острове Тенерифе начали разрисовывать машины туристов
Сырники из творожной массы с изюмом: любимый завтрак всего за несколько минут
Ученые обнаружили связь между Интернетом и депрессией у подростков
Кинологи рассказали о том, что ненавидят собаки
Рогов: Зеленский пренебрег принципами безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС
Вратарь Варламов рассказал об отношениях с тренером клуба "Айлендерс"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников