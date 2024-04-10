Сырники с рисом: очень вкусные и сытные, съедаются в два счёта
Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога
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Сырники с рисовой кашей — прекрасный вариант завтрака или обеда, который можно приготовить с использованием риса, который остался от предыдущего гарнира.
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Для приготовления сырников с рисовой кашей по рецепту Gastronom.ru вам понадобятся:
Ингредиенты 4 порции:
- 1 стакан готового риса,
- 300 г творога 5-9% жирности,
- 1 яйцо,
- 1,5 ст. ложки сахара,
- щепотка соли,
- рисовая или пшеничная мука для панировки,
- 2 ст. л. топлёного масла для жарки сырников,
- сметана или мёд для подачи.
Приготовление
- Творог смешайте с яйцом, сахаром и солью (это можно сделать при помощи блендера или обычной толкушки для пюре). Вместо одного яйца можно взять 2 желтка.
- Смешайте творожно-яичную массу с рисом. Если масса покажется слишком мягкой, можно добавить 1 ст. ложку пшеничной или рисовой муки.
- На плоскую широкую тарелку насыпьте муку для панировки и разровняйте по поверхности тарелки.
- Столовой ложкой выкладывайте творожно-рисовые шарики на муку и формуйте сплюснутые сырники.
- Разогрейте топлёное масло на сковороде и обжарьте на нём сырники с рисовой кашей на небольшом огне.
- Уменьшите огонь и жарьте сырники с двух сторон до румяного цвета.
- Особенно вкусно есть такие сырники со сметаной и мёдом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру