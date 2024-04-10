Сырники с рисом: очень вкусные и сытные, съедаются в два счёта

Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники с рисовой кашей — прекрасный вариант завтрака или обеда, который можно приготовить с использованием риса, который остался от предыдущего гарнира.

Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления сырников с рисовой кашей по рецепту Gastronom.ru вам понадобятся:

Ингредиенты 4 порции:

1 стакан готового риса,

300 г творога 5-9% жирности,

1 яйцо,

1,5 ст. ложки сахара,

щепотка соли,

рисовая или пшеничная мука для панировки,

2 ст. л. топлёного масла для жарки сырников,

сметана или мёд для подачи.

Приготовление

Творог смешайте с яйцом, сахаром и солью (это можно сделать при помощи блендера или обычной толкушки для пюре). Вместо одного яйца можно взять 2 желтка. Смешайте творожно-яичную массу с рисом. Если масса покажется слишком мягкой, можно добавить 1 ст. ложку пшеничной или рисовой муки. На плоскую широкую тарелку насыпьте муку для панировки и разровняйте по поверхности тарелки. Столовой ложкой выкладывайте творожно-рисовые шарики на муку и формуйте сплюснутые сырники. Разогрейте топлёное масло на сковороде и обжарьте на нём сырники с рисовой кашей на небольшом огне. Уменьшите огонь и жарьте сырники с двух сторон до румяного цвета. Особенно вкусно есть такие сырники со сметаной и мёдом.