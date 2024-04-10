Сырники с рисом: очень вкусные и сытные, съедаются в два счёта

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Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога

1:24
Еда

Сырники с рисовой кашей — прекрасный вариант завтрака или обеда, который можно приготовить с использованием риса, который остался от предыдущего гарнира.

Сырники с рисовой кашей: понадобятся только стакан риса и пачка творога
Фото: commons.wikimedia.org by Turzh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Для приготовления сырников с рисовой кашей по рецепту Gastronom.ru вам понадобятся:

Ингредиенты 4 порции:

  • 1 стакан готового риса,
  • 300 г творога 5-9% жирности,
  • 1 яйцо,
  • 1,5 ст. ложки сахара,
  • щепотка соли,
  • рисовая или пшеничная мука для панировки,
  • 2 ст. л. топлёного масла для жарки сырников,
  • сметана или мёд для подачи.

Приготовление

  1. Творог смешайте с яйцом, сахаром и солью (это можно сделать при помощи блендера или обычной толкушки для пюре). Вместо одного яйца можно взять 2 желтка.
  2. Смешайте творожно-яичную массу с рисом. Если масса покажется слишком мягкой, можно добавить 1 ст. ложку пшеничной или рисовой муки.
  3. На плоскую широкую тарелку насыпьте муку для панировки и разровняйте по поверхности тарелки.
  4. Столовой ложкой выкладывайте творожно-рисовые шарики на муку и формуйте сплюснутые сырники.
  5. Разогрейте топлёное масло на сковороде и обжарьте на нём сырники с рисовой кашей на небольшом огне.
  6. Уменьшите огонь и жарьте сырники с двух сторон до румяного цвета.
  7. Особенно вкусно есть такие сырники со сметаной и мёдом.
Те самые сырники с рисом! Рецепт сырников. /Что в холодильнике.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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