Картофель, запечённый в духовке с луком: просто пальчики оближешь!

Рецепт запечённого картофеля с луком — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельное блюдо. Рецепт предложен сайтом RussianFood.com.
Фото: commons.wikimedia.org by RustyClark (hottnfunkyradio.com) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
400 г картофеля,
50 г оливкового масла,
50 г сушёного лука.
Приготовление
Для приготовления необходимо сварить картофель в мундире. Картофель нужно хорошо промыть, удалить глазки и оставить тонкую кожицу. Затем, картофель нужно положить в кастрюлю, залить водой, добавить соль и варить до тех пор, пока он не станет мягким.
После того, как картофель сварится и остынет, его нужно очистить от кожицы и нарезать на небольшие кусочки. Затем, в миске нужно смешать оливковое масло и сушеный лук. Можно добавить немного соли и перца для придания более насыщенного вкуса.
Затем кусочки картофеля помещаются в форму для запекания и поливаются смесью масла и лука. Хорошо перемешиваем картофель, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся маслом и луком.
Далее нужно предварительно разогреть духовку до температуры 200 градусов. Затем, форму с картофелем помещаем в духовку и запекаем около 25 минут до золотистости и хрустящей корочки.
Картофель, запеченный с луком, готов к подаче. Получившийся блюдо будет ароматным и вкусным. Приятного аппетита!
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ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ! Такую вкусную картошку захочется приготовить не раз! Рецепт Всегда Вкусно!