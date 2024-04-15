Картофель, запечённый в духовке с луком: просто пальчики оближешь!

Картофель, запечённый с луком: получается очень аппетитным

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт запечённого картофеля с луком — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельное блюдо. Рецепт предложен сайтом RussianFood.com.

Фото: commons.wikimedia.org by RustyClark (hottnfunkyradio.com) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

400 г картофеля,

50 г оливкового масла,

50 г сушёного лука.

Приготовление

Для приготовления необходимо сварить картофель в мундире. Картофель нужно хорошо промыть, удалить глазки и оставить тонкую кожицу. Затем, картофель нужно положить в кастрюлю, залить водой, добавить соль и варить до тех пор, пока он не станет мягким. После того, как картофель сварится и остынет, его нужно очистить от кожицы и нарезать на небольшие кусочки. Затем, в миске нужно смешать оливковое масло и сушеный лук. Можно добавить немного соли и перца для придания более насыщенного вкуса. Затем кусочки картофеля помещаются в форму для запекания и поливаются смесью масла и лука. Хорошо перемешиваем картофель, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся маслом и луком. Далее нужно предварительно разогреть духовку до температуры 200 градусов. Затем, форму с картофелем помещаем в духовку и запекаем около 25 минут до золотистости и хрустящей корочки.

Картофель, запеченный с луком, готов к подаче. Получившийся блюдо будет ароматным и вкусным. Приятного аппетита!