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Картофель, запечённый в духовке с луком: просто пальчики оближешь!

Картофель, запечённый с луком: получается очень аппетитным

1:27
Еда

Рецепт запечённого картофеля с луком — это простое и вкусное блюдо, которое можно подавать как гарнир или самостоятельное блюдо. Рецепт предложен сайтом RussianFood.com.

Картофель, запечённый с луком: получается очень аппетитным
Фото: commons.wikimedia.org by RustyClark (hottnfunkyradio.com) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 400 г картофеля,
  • 50 г оливкового масла,
  • 50 г сушёного лука.

Приготовление

  1. Для приготовления необходимо сварить картофель в мундире. Картофель нужно хорошо промыть, удалить глазки и оставить тонкую кожицу. Затем, картофель нужно положить в кастрюлю, залить водой, добавить соль и варить до тех пор, пока он не станет мягким.
  2. После того, как картофель сварится и остынет, его нужно очистить от кожицы и нарезать на небольшие кусочки. Затем, в миске нужно смешать оливковое масло и сушеный лук. Можно добавить немного соли и перца для придания более насыщенного вкуса.
  3. Затем кусочки картофеля помещаются в форму для запекания и поливаются смесью масла и лука. Хорошо перемешиваем картофель, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся маслом и луком.
  4. Далее нужно предварительно разогреть духовку до температуры 200 градусов. Затем, форму с картофелем помещаем в духовку и запекаем около 25 минут до золотистости и хрустящей корочки.

Картофель, запеченный с луком, готов к подаче. Получившийся блюдо будет ароматным и вкусным. Приятного аппетита!

ЗАПЕЧЕННЫЙ КАРТОФЕЛЬ! Такую вкусную картошку захочется приготовить не раз! Рецепт Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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