Запеките картофель по-новому: в яичных белках и морской соли

Картофель, запечённый в соли: необычный способ приготовления самого популярного корнеплода

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Запечённая картошка с использованием морской соли и сливочного масла — необычный рецепт приготовление самого популярного овоща. Картофель, приготовленный по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру", получается отлично пропечённым, с румяной хрустящей корочкой.

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 8 крупных картофелин,

— 2 яичных белка,

— 4 столовые ложки морской соли,

— 50 г сливочного масла.

Приготовление:

Начните с тщательного промывания картофеля и проколите его вилкой 2-3 раза для лучшего пропитывания внутренней части. Слегка взбейте яичные белки и обмакните каждый картофель в эту смесь. Затем обваляйте картофель в морской соли так, чтобы картошка была равномерно покрыта солью. Выложите картофель на противень и поместите его в разогретую духовку, нагретую до 160 °C. Запекайте картофель в течение 1,5 часов. После этого увеличьте температуру духовки до 200 °C и продолжайте запекать картофель еще 1 час, чтобы добиться золотистой корочки. Перед подачей на стол аккуратно удалите излишки соли. Сделайте на каждой картошке глубокий надрез и вложите внутрь небольшой кусочек сливочного масла.

Теперь ваша классическая запеченная картошка с морской солью и сливочным маслом готова к подаче. Наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом как самостоятельно, так и в сочетании с другими блюдами. Приятного аппетита!