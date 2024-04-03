Запеките картофель по-новому: в яичных белках и морской соли

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Картофель, запечённый в соли: необычный способ приготовления самого популярного корнеплода

1:31
Еда

Запечённая картошка с использованием морской соли и сливочного масла — необычный рецепт приготовление самого популярного овоща. Картофель, приготовленный по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру", получается отлично пропечённым, с румяной хрустящей корочкой.

Картофель, запечённый в соли: необычный способ приготовления самого популярного корнеплода
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— 8 крупных картофелин,

— 2 яичных белка,

— 4 столовые ложки морской соли,

— 50 г сливочного масла.

Приготовление:

  1. Начните с тщательного промывания картофеля и проколите его вилкой 2-3 раза для лучшего пропитывания внутренней части.
  2. Слегка взбейте яичные белки и обмакните каждый картофель в эту смесь.
  3. Затем обваляйте картофель в морской соли так, чтобы картошка была равномерно покрыта солью.
  4. Выложите картофель на противень и поместите его в разогретую духовку, нагретую до 160 °C.
  5. Запекайте картофель в течение 1,5 часов.
  6. После этого увеличьте температуру духовки до 200 °C и продолжайте запекать картофель еще 1 час, чтобы добиться золотистой корочки.
  7. Перед подачей на стол аккуратно удалите излишки соли.
  8. Сделайте на каждой картошке глубокий надрез и вложите внутрь небольшой кусочек сливочного масла.

Теперь ваша классическая запеченная картошка с морской солью и сливочным маслом готова к подаче. Наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом как самостоятельно, так и в сочетании с другими блюдами. Приятного аппетита!

РАССЫПЧАТЫЙ КАРТОФЕЛЬ, запеченный в соли (в духовке)
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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