Запеките картофель по-новому: в яичных белках и морской соли

Запечённая картошка с использованием морской соли и сливочного масла — необычный рецепт приготовление самого популярного овоща. Картофель, приготовленный по рекомендации сайта "Лайфхакер.ру", получается отлично пропечённым, с румяной хрустящей корочкой.
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— 8 крупных картофелин,
— 2 яичных белка,
— 4 столовые ложки морской соли,
— 50 г сливочного масла.
Приготовление:
Начните с тщательного промывания картофеля и проколите его вилкой 2-3 раза для лучшего пропитывания внутренней части.
Слегка взбейте яичные белки и обмакните каждый картофель в эту смесь.
Затем обваляйте картофель в морской соли так, чтобы картошка была равномерно покрыта солью.
Выложите картофель на противень и поместите его в разогретую духовку, нагретую до 160 °C.
Запекайте картофель в течение 1,5 часов.
После этого увеличьте температуру духовки до 200 °C и продолжайте запекать картофель еще 1 час, чтобы добиться золотистой корочки.
Перед подачей на стол аккуратно удалите излишки соли.
Сделайте на каждой картошке глубокий надрез и вложите внутрь небольшой кусочек сливочного масла.
Теперь ваша классическая запеченная картошка с морской солью и сливочным маслом готова к подаче. Наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом как самостоятельно, так и в сочетании с другими блюдами. Приятного аппетита!
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РАССЫПЧАТЫЙ КАРТОФЕЛЬ, запеченный в соли (в духовке)
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