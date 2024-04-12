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Вы всё ещё не едите амарант или булгур? А зря, ведь редкие крупы — самые полезные

Амарант, булгур, ячневая крупа: польза редких круп

1:52
Еда

Некоторые крупы считаются более полезными, например, те, которые относятся к редким и невыгодны для массового выращивания. Диетологи уверяют, поскольку генная модификация их почти не коснулась, то эти крупы просто необходимо включать в свой рацион. Речь идёт про булгур, амарант и ячневую крупу.

Амарант, булгур, ячневая крупа: польза редких круп
Фото: commons.wikimedia.org by E4024 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пшеничная крупа изготавливается из пшеницы твёрдых сортов. Содержащаяся в ней клетчатка чистит кишечник и является источником пищи для полезных бактерий. В крупе большое содержание марганца, необходимого для нормальной работы щитовидки, а также полезные витамины и минералы. Булгур — это восточный вариант пшеничной крупы, крупа изготавливается из цельной пшеницы твёрдых сортов. Булгур богат углеводами, белком и клетчаткой, он полезен для укрепления сердечно-сосудистой системы. Крупу можно подавать как гарнир к рыбе и овощам, пишет "Общественная Служба Новостей".

Амарант был популярным зерном в Южной Америке и Мексике. Его выращивают и в России, в основном в Поволжье и Сибири. Стоит амарант недёшево, поскольку собирать зерно непросто.

В амаранте отсутствует глютен, однако очень много растительного белка. Содержит много кальция и лизина. Недавно в зерне обнаружили антиоксидант сквален. 

Из амаранта можно приготовить много вкусных блюд, а амарантовую муку можно использовать вместо крахмала.

Что касается ячневой крупы, то ближайшая её родственница — перловка. Изготавливается крупа из дроблёного ячменя, поэтому она очень полезная. В её состав входят растительный белок, клетчатка, витамины и природные антибиотики — гордецин и лизин.

Но в больших количествах крупу лучше не есть тем, кто мечтает о хорошей фигуре.

 

Самые лучшие крупы БЕЗ глютена! / Какие крупы и злаки полезны, а какие вредны?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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