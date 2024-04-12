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Питание для диабетиков: эти продукты помогут быстро снизить уровень сахара в крови, если произошёл внезапный скачок

Какие продукты быстро снижают сахар в крови

2:03
Еда

Правильное питание для диабетика не менее важно, чем приём лекарственных средств. Здоровый рацион улучшает самочувствие и не даёт прогрессировать заболеванию. Определённые сочетания продуктов помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Но не так уж много продуктов, которые могут быстро снизить уровень глюкозы, если у вас произошёл скачок сахара.

Какие продукты быстро снижают сахар в крови
Фото: Openverse by Veganbaking.net is licensed under CC BY-SA 2.0

Яблочный уксус

Яблочный уксус часто используется во многих домашних средствах для снижения веса и контроля уровня сахара в крови. Доктор Биндия Ганди объяснила, что регулярное употребление яблочного уксуса может помочь улучшить гликемический контроль.

Корица

Эта специя помогает контролировать уровень сахара в крови. Добавляйте корицу в каши по утрам или в греческий йогурт. Вы также можете добавить корицу в богатый клетчаткой коктейль, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и избегать скачков уровня глюкозы.

Продукты, богатые клетчаткой

Пищевые волокна также помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Добавьте в свой рацион такие продукты, как семена чиа, льна, бобовые, чечевица или листовая зелень.

Пажитник

Добавляйте пажитник в различные блюда, чтобы сбалансировать уровень сахара в крови. Однако вам следует избегать употребления этой травы, если вы кормите грудью, поскольку это может повлиять на выработку грудного молока.

Согласно исследованиям, диета, богатая пажитником, может улучшить толерантность к глюкозе, снизить уровень глюкозы в моче и улучшить общий уровень холестерина.

Продукты с высоким содержанием белка

Включение белка в сбалансированную диету поможет подпитать мышцы и повысить уровень энергии. Диета, богатая белком, помогает снизить уровень сахара в крови после еды. Источники белка животного происхождения включают яйца и лосось. Если вы предпочитаете растительные источники, ешьте больше семян чиа, семян конопли, бобовых, чечевицы и орехов.

ДИАБЕТ. КАКИЕ ПРОДУКТЫ ПОМОГАЮТ СНИЗИТЬ САХАР В КРОВИ?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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