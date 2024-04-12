Питание для диабетиков: эти продукты помогут быстро снизить уровень сахара в крови, если произошёл внезапный скачок

Правильное питание для диабетика не менее важно, чем приём лекарственных средств. Здоровый рацион улучшает самочувствие и не даёт прогрессировать заболеванию. Определённые сочетания продуктов помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Но не так уж много продуктов, которые могут быстро снизить уровень глюкозы, если у вас произошёл скачок сахара.
Яблочный уксус часто используется во многих домашних средствах для снижения веса и контроля уровня сахара в крови. Доктор Биндия Ганди объяснила, что регулярное употребление яблочного уксуса может помочь улучшить гликемический контроль.
Эта специя помогает контролировать уровень сахара в крови. Добавляйте корицу в каши по утрам или в греческий йогурт. Вы также можете добавить корицу в богатый клетчаткой коктейль, чтобы поддерживать стабильный уровень энергии и избегать скачков уровня глюкозы.
Пищевые волокна также помогают поддерживать здоровый уровень сахара в крови. Добавьте в свой рацион такие продукты, как семена чиа, льна, бобовые, чечевица или листовая зелень.
Добавляйте пажитник в различные блюда, чтобы сбалансировать уровень сахара в крови. Однако вам следует избегать употребления этой травы, если вы кормите грудью, поскольку это может повлиять на выработку грудного молока.
Согласно исследованиям, диета, богатая пажитником, может улучшить толерантность к глюкозе, снизить уровень глюкозы в моче и улучшить общий уровень холестерина.
Включение белка в сбалансированную диету поможет подпитать мышцы и повысить уровень энергии. Диета, богатая белком, помогает снизить уровень сахара в крови после еды. Источники белка животного происхождения включают яйца и лосось. Если вы предпочитаете растительные источники, ешьте больше семян чиа, семян конопли, бобовых, чечевицы и орехов.
Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.