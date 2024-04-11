Специя, вызывающая галлюцинации: узнайте всю правду о пользе мускатного ореха и секретах его применения

Сладкая специя: польза мускатного ореха для здоровья и советы по использованию

Мускатный орех — популярная специя, которую используют в десертах и различной выпечке. Но знаете ли вы, что мускатный орех также полезен для здоровья и содержит ценные антиоксиданты?

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пряность получают путём измельчения семян мускатного ореха, растение родом из Африки, Азии и островов Тихого океана. Специя имеет сладкий вкус и часто используется в сочетании с корицей, гвоздикой и душистым перцем.

Согласно некоторым исследованиям, мускатный орех обладает антибактериальными и обезболивающими свойствами, к тому же он содержит столько антиоксидантов, что его применение поможет укрепить иммунитет и предотвратить сезонные простуды. А масло мускатного ореха может облегчать хроническую боль.

Мускатный орех содержит небольшое количество витаминов А и С, холина и фолиевой кислоты, а также такие минералы, как кальций, магний, калий, фосфор, и небольшое количество натрия и марганца.

Советы по использованию

Вы можете использовать мускатный орех для ароматизации сладкой выпечки, такой как яблочный пирог, печенье и другие десерты, для приготовления соуса бешамель или как приправу для мяса. Специю также можно использовать для приготовления компотов и заварного крема.

Помните, что употреблять мускатный орех стоит с осторожностью, при чрезмерном количестве он серьёзно влияет на нервную систему и вызывает галлюцинации, эфирное масло мускатного ореха может оказывать снотворное действие.

Также при передозировке возможны побочные эффекты, такие как тошнота, рвота, тахикардия. Ученые предполагают, что токсичность ореха обусловлена наличием в этой специи масла миристицина — природного органического соединения.