Если воспользоваться этими двумя советами, макароны точно никогда не слипнутся

Для того чтобы избежать слипания макарон при их приготовлении, можно использовать два простых секрета. О них рассказала профессиональный повар Юлия Архипова, которую цитирует "БелНовости".
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Первый секрет — добавление растительного масла в воду перед варкой макарон. Просто добавьте одну большую ложку обычного подсолнечного или оливкового масла в кипящую воду перед тем, как положить макароны. Это создаст защитную плёнку на поверхности макарон и помешает им слипаться во время варки.
Второй секрет заключается в добавлении сливочного масла после варки макарон. Когда макароны уже готовы и откинуты на дуршлаг, добавьте к ним небольшой кусочек сливочного масла и аккуратно перемешайте, чтобы они покрылись слоем масла. Это также поможет предотвратить их слипание.
Используя эти два простых секрета, вы сможете готовить макароны, которые не слипнутся и будут иметь превосходную текстуру. Наслаждайтесь своими вкусными и идеально приготовленными макаронами!
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
Как сварить МАКАРОНЫ чтобы не слиплись после варки?!