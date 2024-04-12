Если воспользоваться этими двумя советами, макароны точно никогда не слипнутся

Как сделать так, чтобы макароны не слипались? Две хитрости от кулинарного эксперта

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Для того чтобы избежать слипания макарон при их приготовлении, можно использовать два простых секрета. О них рассказала профессиональный повар Юлия Архипова, которую цитирует "БелНовости".

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Первый секрет — добавление растительного масла в воду перед варкой макарон. Просто добавьте одну большую ложку обычного подсолнечного или оливкового масла в кипящую воду перед тем, как положить макароны. Это создаст защитную плёнку на поверхности макарон и помешает им слипаться во время варки. Второй секрет заключается в добавлении сливочного масла после варки макарон. Когда макароны уже готовы и откинуты на дуршлаг, добавьте к ним небольшой кусочек сливочного масла и аккуратно перемешайте, чтобы они покрылись слоем масла. Это также поможет предотвратить их слипание.

Используя эти два простых секрета, вы сможете готовить макароны, которые не слипнутся и будут иметь превосходную текстуру. Наслаждайтесь своими вкусными и идеально приготовленными макаронами!