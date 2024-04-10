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Сливочная паста с соусом из кабачков и лимонного сока: аппетитное блюдо для семейного ужина

Как приготовить сливочную пасту пенне с кабачками

1:04
Еда

Обязательно приготовьте эту сливочную пасту с соусом из кабачков — ваши близкие оценят это блюдо по достоинству.

Как приготовить сливочную пасту пенне с кабачками
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

  • 1/4 стакана оливкового масла,
  • 4 больших или 5 средних кабачков, натёртых на крупной терке,
  • 2,5 чайной ложки соли,
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
  • 3,5 стакана воды,
  • упаковка макарон пенне,
  • 170 г сливочного сыра, размягчённого,
  • 1 лимон, очищенный от цедры, выжатый сок (около 2 столовых ложек),
  • 1/4 стакана измельчённых жареных грецких орехов.

Приготовление

  1. Нагрейте масло в сотейнике, добавьте кабачки, посолите и поперчите. Готовьте кабачки, время от времени помешивая, 10-12 минут.
  2. Сварите макароны, добавьте к кабачкам. 
  3. Добавьте цедру лимона и лимонный сок, сыр, готовьте 2 минуты. При необходимости добавьте немного воды. Разложите по тарелкам и сверху посыпьте поджаренными грецкими орехами.
БЫСТРЫЙ УЖИН ЗА 15 МИНУТ! Паста с кабачками и тунцом!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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