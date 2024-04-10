Сливочная паста с соусом из кабачков и лимонного сока: аппетитное блюдо для семейного ужина

Как приготовить сливочную пасту пенне с кабачками

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Обязательно приготовьте эту сливочную пасту с соусом из кабачков — ваши близкие оценят это блюдо по достоинству.

Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

1/4 стакана оливкового масла,

4 больших или 5 средних кабачков, натёртых на крупной терке,

2,5 чайной ложки соли,

1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,

3,5 стакана воды,

упаковка макарон пенне,

170 г сливочного сыра, размягчённого,

1 лимон, очищенный от цедры, выжатый сок (около 2 столовых ложек),

1/4 стакана измельчённых жареных грецких орехов.

Приготовление

Нагрейте масло в сотейнике, добавьте кабачки, посолите и поперчите. Готовьте кабачки, время от времени помешивая, 10-12 минут. Сварите макароны, добавьте к кабачкам. Добавьте цедру лимона и лимонный сок, сыр, готовьте 2 минуты. При необходимости добавьте немного воды. Разложите по тарелкам и сверху посыпьте поджаренными грецкими орехами.