Сливочная паста с соусом из кабачков и лимонного сока: аппетитное блюдо для семейного ужина
Как приготовить сливочную пасту пенне с кабачками
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Обязательно приготовьте эту сливочную пасту с соусом из кабачков — ваши близкие оценят это блюдо по достоинству.
Фото: Own work by Popo le Chien is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Ингредиенты
- 1/4 стакана оливкового масла,
- 4 больших или 5 средних кабачков, натёртых на крупной терке,
- 2,5 чайной ложки соли,
- 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца,
- 3,5 стакана воды,
- упаковка макарон пенне,
- 170 г сливочного сыра, размягчённого,
- 1 лимон, очищенный от цедры, выжатый сок (около 2 столовых ложек),
- 1/4 стакана измельчённых жареных грецких орехов.
Приготовление
- Нагрейте масло в сотейнике, добавьте кабачки, посолите и поперчите. Готовьте кабачки, время от времени помешивая, 10-12 минут.
- Сварите макароны, добавьте к кабачкам.
- Добавьте цедру лимона и лимонный сок, сыр, готовьте 2 минуты. При необходимости добавьте немного воды. Разложите по тарелкам и сверху посыпьте поджаренными грецкими орехами.
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