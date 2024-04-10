Тарталетки с курицей и грибами: в начинке - вкуснейший жюльен

Тарталетки с грибами и курицей: праздничная подача любимого всеми жюльена

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт напоминает традиционный жюльен с добавлением шампиньонов и курицы, но это блюдо в данном случае подаётся необычно — в тарталетках. Этот рецепт от KP.RU может стать необычным, более эффектным и приятным способом подачи жюльена.

Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

Шампиньоны: 350 г,

Куриное филе: 1 шт.,

Лук: 1 шт.,

Растительное масло: 3 ст. л.,

Сыр твёрдых сортов: 120 г,

Сливки (20% жирности): 100 мл,

Мука: 1 ст. л.,

Соль и перец: по вкусу,

Мускатный орех: щепотка.

Приготовление:

Шампиньоны и лук нужно нарезать на мелкие кубики и промыть. Куриное филе также необходимо нарезать на мелкие кусочки. Растительное масло разогреть в сковороде на среднем огне. Добавить нарезанные шампиньоны и лук, жарьте до полуготовности. Добавить куриное филе, жарьте до готовности. Добавить муку, мускатный орех, соль и перец в сковороду, перемешать, чтобы все ингредиенты хорошо соединились. Добавить сливки и тушить на медленном огне до загустения соуса. Далее нужно наполнить тарталетки готовым жюльеном. Разогрейте духовку до 180°С. Посыпать тарталетки тёртым сыром. Поместить тарталетки в духовку и запекать в течение 10-15 минут, или до тех пор, пока поверхность не станет золотистой. Достаньте тарталетки из духовки и позвольте им немного остыть.