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Тарталетки с курицей и грибами: в начинке - вкуснейший жюльен

Тарталетки с грибами и курицей: праздничная подача любимого всеми жюльена

1:32
Еда

Этот рецепт напоминает традиционный жюльен с добавлением шампиньонов и курицы, но это блюдо в данном случае подаётся необычно — в тарталетках. Этот рецепт от KP.RU может стать необычным, более эффектным и приятным способом подачи жюльена.

Тарталетки с грибами и курицей: праздничная подача любимого всеми жюльена
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • Шампиньоны: 350 г,
  • Куриное филе: 1 шт.,
  • Лук: 1 шт.,
  • Растительное масло: 3 ст. л.,
  • Сыр твёрдых сортов: 120 г,
  • Сливки (20% жирности): 100 мл,
  • Мука: 1 ст. л.,
  • Соль и перец: по вкусу,
  • Мускатный орех: щепотка.

Приготовление:

  1. Шампиньоны и лук нужно нарезать на мелкие кубики и промыть.
  2. Куриное филе также необходимо нарезать на мелкие кусочки.
  3. Растительное масло разогреть в сковороде на среднем огне. Добавить нарезанные шампиньоны и лук, жарьте до полуготовности.
  4. Добавить куриное филе, жарьте до готовности.
  5. Добавить муку, мускатный орех, соль и перец в сковороду, перемешать, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  6. Добавить сливки и тушить на медленном огне до загустения соуса.
  7. Далее нужно наполнить тарталетки готовым жюльеном.
  8. Разогрейте духовку до 180°С.
  9. Посыпать тарталетки тёртым сыром.
  10. Поместить тарталетки в духовку и запекать в течение 10-15 минут, или до тех пор, пока поверхность не станет золотистой.
  11. Достаньте тарталетки из духовки и позвольте им немного остыть.
Тарталетки с грибами и курицей под сыром
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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