Тарталетки с курицей и грибами: в начинке - вкуснейший жюльен

Этот рецепт напоминает традиционный жюльен с добавлением шампиньонов и курицы, но это блюдо в данном случае подаётся необычно — в тарталетках. Этот рецепт от KP.RU может стать необычным, более эффектным и приятным способом подачи жюльена.
Фото: commons.wikimedia.org by Jessica Spengler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты:
Шампиньоны: 350 г,
Куриное филе: 1 шт.,
Лук: 1 шт.,
Растительное масло: 3 ст. л.,
Сыр твёрдых сортов: 120 г,
Сливки (20% жирности): 100 мл,
Мука: 1 ст. л.,
Соль и перец: по вкусу,
Мускатный орех: щепотка.
Приготовление:
Шампиньоны и лук нужно нарезать на мелкие кубики и промыть.
Куриное филе также необходимо нарезать на мелкие кусочки.
Растительное масло разогреть в сковороде на среднем огне. Добавить нарезанные шампиньоны и лук, жарьте до полуготовности.
Добавить куриное филе, жарьте до готовности.
Добавить муку, мускатный орех, соль и перец в сковороду, перемешать, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
Добавить сливки и тушить на медленном огне до загустения соуса.
Далее нужно наполнить тарталетки готовым жюльеном.
Разогрейте духовку до 180°С.
Посыпать тарталетки тёртым сыром.
Поместить тарталетки в духовку и запекать в течение 10-15 минут, или до тех пор, пока поверхность не станет золотистой.
Достаньте тарталетки из духовки и позвольте им немного остыть.