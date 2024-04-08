Постная коврижка: необычный рецепт с крепким чаем и вареньем в тесте

Постная чайная коврижка: удивительный рецепт без масла, молока и яиц

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже несмотря на отсутствие в тесте яиц и молочных продуктов, эта постная коврижка от сайта "Лайфхакер.ру" радует своей мягкостью и отличным вкусом.

Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.

Количество порций в рецепте составляет 5, и вам потребуются следующие ингредиенты:

— Растительное масло — 2 ст. ложки + для смазывания

— Мука — 230 г

— Разрыхлитель — 3 ч. ложки

— Сахар — 200 г

— Крепкий чёрный чай — 250 мл

— Варенье — 3 ст. ложки

Можно добавить следующие ингредиенты по вкусу:

— Молотая корица — 1/2 ч. ложки

— Молотый имбирь — 1/2 ч. ложки

— Изюм — 3 ст. ложки

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 °С. Тем временем смажьте растительным маслом форму. в которой будете выпекать коврижку. К муке добавьте разрыхлитель и сахар. Тёплый крепкий чай смешайте с растительным маслом. Влейте чай с маслом в муку с сахаром, перемешайте смесь, пока она не станет однородной, используя венчик. Добавьте варенье в тесто. Если желаете, можете добавить также любимые пряности, изюм, чернослив, курагу. Для коврижки можно использовать любое варенье или фруктово-ягодный сироп. Распределите тесто в форме для выпечки и поставьте её в духовку примерно на 30-40 минут.

Постная чайная коврижка покорит вас своей мягкостью и нежной текстурой!