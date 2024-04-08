Постная коврижка: необычный рецепт с крепким чаем и вареньем в тесте
Постная чайная коврижка: удивительный рецепт без масла, молока и яиц
1:30
Даже несмотря на отсутствие в тесте яиц и молочных продуктов, эта постная коврижка от сайта "Лайфхакер.ру" радует своей мягкостью и отличным вкусом.
Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.
Количество порций в рецепте составляет 5, и вам потребуются следующие ингредиенты:
— Растительное масло — 2 ст. ложки + для смазывания
— Мука — 230 г
— Разрыхлитель — 3 ч. ложки
— Сахар — 200 г
— Крепкий чёрный чай — 250 мл
— Варенье — 3 ст. ложки
Можно добавить следующие ингредиенты по вкусу:
— Молотая корица — 1/2 ч. ложки
— Молотый имбирь — 1/2 ч. ложки
— Изюм — 3 ст. ложки
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 °С. Тем временем смажьте растительным маслом форму. в которой будете выпекать коврижку.
- К муке добавьте разрыхлитель и сахар. Тёплый крепкий чай смешайте с растительным маслом.
- Влейте чай с маслом в муку с сахаром, перемешайте смесь, пока она не станет однородной, используя венчик.
- Добавьте варенье в тесто. Если желаете, можете добавить также любимые пряности, изюм, чернослив, курагу. Для коврижки можно использовать любое варенье или фруктово-ягодный сироп.
- Распределите тесто в форме для выпечки и поставьте её в духовку примерно на 30-40 минут.
Постная чайная коврижка покорит вас своей мягкостью и нежной текстурой!
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Коврижка Постная на Чае с Вареньем Рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру