Ароматная медовая коврижка: будет вкуснее, если добавить в тесто орехи и сухофрукты

Домашняя медовая коврижка — это ароматная выпечка с грецкими орехами, черносливом и изюмом, которая никого не оставит равнодушным! Приготовьте её по рецепту сайта "Вкусный блог" — домашние скажут вам "огромное спасибо!" и будут просить добавки!
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Ингредиенты для медовой коврижки с грецкими орехами и сухофруктами:
— Сливочное масло, 120 г
— Тёмный коричневый сахар, 100 г
— Ваниль или ванильная эссенция, 1 ч. л.
— Яйца, 2 шт.
— Пшеничная мука, 450 г
— Пахта (или кислое молоко, или йогурт), 225 мл
— Мёд или патока, 250 г
— Молотый имбирь, 1 ст. л.
— Разрыхлитель, 1 ст. л.
— Молотая корица, 1,5 ч. л.
— Соль, 1 ч. л.
— Молотый душистый перец, ¾ ч. л.
— Грецкие орехи, 175 г
— Изюм или чернослив, 160 г
— Какао-порошок для посыпки формы, 1 ст. л.
— Сливочное масло (для смазывания формы), 10 г.
Приготовление:
Размягчите сливочное масло и взбейте его вместе с коричневым сахаром и ванилью до получения однородной массы.
По одному вводите яйца, продолжая взбивать. Понижайте скорость и добавьте муку, пахту (или кисломолочный продукт), мед, имбирь, разрыхлитель, корицу, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
Добавьте рубленные грецкие орехи, изюм или чернослив, перемешайте. 4. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, посыпьте какао-порошком или застелите пергаментом. Наполните форму тестом.
Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах около 40-50 минут, пока коврижка не станет золотистой и зубочистка вставленная в середину не будет чистой.
Остудите коврижку в форме на решётке в течение 10 минут, затем выньте из формы и дайте полностью остыть перед подачей. Приятного аппетита!
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СОЧНАЯ Медовая КОВРИЖКА с ОРЕХАМИ и ИЗЮМОМ по уйгурскому рецепту (БАКАРИ) / Быстро и вкусно
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