Ароматная медовая коврижка: будет вкуснее, если добавить в тесто орехи и сухофрукты

Медовая коврижка: вкуснейшая выпечка с грецкими орехами и сухофруктами

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашняя медовая коврижка — это ароматная выпечка с грецкими орехами, черносливом и изюмом, которая никого не оставит равнодушным! Приготовьте её по рецепту сайта "Вкусный блог" — домашние скажут вам "огромное спасибо!" и будут просить добавки!

Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты для медовой коврижки с грецкими орехами и сухофруктами:

— Сливочное масло, 120 г

— Тёмный коричневый сахар, 100 г

— Ваниль или ванильная эссенция, 1 ч. л.

— Яйца, 2 шт.

— Пшеничная мука, 450 г

— Пахта (или кислое молоко, или йогурт), 225 мл

— Мёд или патока, 250 г

— Молотый имбирь, 1 ст. л.

— Разрыхлитель, 1 ст. л.

— Молотая корица, 1,5 ч. л.

— Соль, 1 ч. л.

— Молотый душистый перец, ¾ ч. л.

— Грецкие орехи, 175 г

— Изюм или чернослив, 160 г

— Какао-порошок для посыпки формы, 1 ст. л.

— Сливочное масло (для смазывания формы), 10 г.

Приготовление:

Размягчите сливочное масло и взбейте его вместе с коричневым сахаром и ванилью до получения однородной массы. По одному вводите яйца, продолжая взбивать. Понижайте скорость и добавьте муку, пахту (или кисломолочный продукт), мед, имбирь, разрыхлитель, корицу, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородного теста. Добавьте рубленные грецкие орехи, изюм или чернослив, перемешайте. 4. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, посыпьте какао-порошком или застелите пергаментом. Наполните форму тестом. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах около 40-50 минут, пока коврижка не станет золотистой и зубочистка вставленная в середину не будет чистой. Остудите коврижку в форме на решётке в течение 10 минут, затем выньте из формы и дайте полностью остыть перед подачей. Приятного аппетита!