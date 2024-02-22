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Ароматная медовая коврижка: будет вкуснее, если добавить в тесто орехи и сухофрукты

Медовая коврижка: вкуснейшая выпечка с грецкими орехами и сухофруктами

2:11
Еда

Домашняя медовая коврижка — это ароматная выпечка с грецкими орехами, черносливом и изюмом, которая никого не оставит равнодушным! Приготовьте её по рецепту сайта "Вкусный блог" — домашние скажут вам "огромное спасибо!" и будут просить добавки!

Медовая коврижка: вкуснейшая выпечка с грецкими орехами и сухофруктами
Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты для медовой коврижки с грецкими орехами и сухофруктами:

— Сливочное масло, 120 г

— Тёмный коричневый сахар, 100 г

— Ваниль или ванильная эссенция, 1 ч. л.

— Яйца, 2 шт.

— Пшеничная мука, 450 г

— Пахта (или кислое молоко, или йогурт), 225 мл

— Мёд или патока, 250 г

— Молотый имбирь, 1 ст. л.

— Разрыхлитель, 1 ст. л.

— Молотая корица, 1,5 ч. л.

— Соль, 1 ч. л.

— Молотый душистый перец, ¾ ч. л.

— Грецкие орехи, 175 г

— Изюм или чернослив, 160 г

— Какао-порошок для посыпки формы, 1 ст. л.

— Сливочное масло (для смазывания формы), 10 г.

Приготовление:

  1. Размягчите сливочное масло и взбейте его вместе с коричневым сахаром и ванилью до получения однородной массы.
  2. По одному вводите яйца, продолжая взбивать. Понижайте скорость и добавьте муку, пахту (или кисломолочный продукт), мед, имбирь, разрыхлитель, корицу, соль и перец. Тщательно перемешайте до получения однородного теста.
  3. Добавьте рубленные грецкие орехи, изюм или чернослив, перемешайте. 4. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, посыпьте какао-порошком или застелите пергаментом. Наполните форму тестом.
  4. Выпекайте в разогретой духовке при 180 градусах около 40-50 минут, пока коврижка не станет золотистой и зубочистка вставленная в середину не будет чистой.
  5. Остудите коврижку в форме на решётке в течение 10 минут, затем выньте из формы и дайте полностью остыть перед подачей. Приятного аппетита!
СОЧНАЯ Медовая КОВРИЖКА с ОРЕХАМИ и ИЗЮМОМ по уйгурскому рецепту (БАКАРИ) / Быстро и вкусно
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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