Простой и красивый пирог "Зебра" покорит своим мраморным рисунком на разрезе

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Пирог "Зебра": просто делается, а выглядит очень эффектно

1:49
Еда

Пирог "Зебра" — это впечатляющее десертное блюдо с оригинальным дизайном, предложенное сайтом "Еда.ру".

Пирог "Зебра": просто делается, а выглядит очень эффектно
Фото: flickr.com by djsmiley2k is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ингредиенты (на 4 порции):

— 2 стакана сахара,

— 5 куриных яиц,

— 200 грамм сливочного масла (растопленного и остывшего),

— 1 банка сметаны,

— 2 стакана пшеничной муки (просеянной),

— 2 столовые ложки какао-порошка,

— 1 чайная ложка гашеной соды.

Инструкция по приготовлению:

  1. Взбейте яйца вместе с сахаром до получения белоснежной пены. Добавьте просеянную муку, гашеную соду, остывшее растопленное сливочное масло и сметану. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста, лучше всего использовать миксер для этого.
  2. Разделите получившееся тесто на две равные части. К одной части добавьте просеянный какао-порошок, а к другой части добавьте 2 столовые ложки просеянной муки. Тщательно перемешайте каждую часть, чтобы избежать комочков. Консистенция теста должна напоминать нежную сметану.
  3. Приготовьте форму для выпечки, смазав её маслом. Налейте в центр формы небольшие порции каждого теста поочередно, используя столовую ложку. Не перемешивайте тесто, оно само будет распределяться по форме.
  4. Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку при температуре 200 градусов Цельсия и выпекайте его примерно 30 минут. Если верхушка пирога уже запеклась, а внутри он всё ещё сырой, просто накройте его фольгой и продолжайте выпекать при температуре 180 градусов до полной готовности.

Пирог "Зебра" можно подавать горячим или остуженным. Притягательный мраморный дизайн и необычный вкус подарят вам и вашим гостям настоящее удовольствие от этого десерта.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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