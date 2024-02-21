Простой и красивый пирог "Зебра" покорит своим мраморным рисунком на разрезе

Пирог "Зебра" — это впечатляющее десертное блюдо с оригинальным дизайном, предложенное сайтом "Еда.ру".
Фото: flickr.com by djsmiley2k is licensed under CC BY-SA 2.0.
Ингредиенты (на 4 порции):
— 2 стакана сахара,
— 5 куриных яиц,
— 200 грамм сливочного масла (растопленного и остывшего),
— 1 банка сметаны,
— 2 стакана пшеничной муки (просеянной),
— 2 столовые ложки какао-порошка,
— 1 чайная ложка гашеной соды.
Инструкция по приготовлению:
Взбейте яйца вместе с сахаром до получения белоснежной пены. Добавьте просеянную муку, гашеную соду, остывшее растопленное сливочное масло и сметану. Тщательно перемешайте все ингредиенты до получения однородного теста, лучше всего использовать миксер для этого.
Разделите получившееся тесто на две равные части. К одной части добавьте просеянный какао-порошок, а к другой части добавьте 2 столовые ложки просеянной муки. Тщательно перемешайте каждую часть, чтобы избежать комочков. Консистенция теста должна напоминать нежную сметану.
Приготовьте форму для выпечки, смазав её маслом. Налейте в центр формы небольшие порции каждого теста поочередно, используя столовую ложку. Не перемешивайте тесто, оно само будет распределяться по форме.
Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку при температуре 200 градусов Цельсия и выпекайте его примерно 30 минут. Если верхушка пирога уже запеклась, а внутри он всё ещё сырой, просто накройте его фольгой и продолжайте выпекать при температуре 180 градусов до полной готовности.
Пирог "Зебра" можно подавать горячим или остуженным. Притягательный мраморный дизайн и необычный вкус подарят вам и вашим гостям настоящее удовольствие от этого десерта.
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