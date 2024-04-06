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Рагу из картофеля, капусты и моркови: выручит тех, кто постится или просто не ест мясо

Овощное рагу: полезный и сытный ужин, который обойдётся вам в копейки

2:07
Еда

Овощное рагу — это прекрасное блюдо, которое можно приготовить из ограниченного набора продуктов. Это замечательный постный вариант сытного горячего от RussianFood.com для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианства.

Овощное рагу: полезный и сытный ужин, который обойдётся вам в копейки
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 0,5 кочана белокочанной капусты,

— 0,7 кг картофеля,

— 2 шт. моркови,

— 2 шт. луковицы,

— 3-5 столовых ложек соевого соуса (по желанию),

— растительное масло для жарки,

— 100-150 мл воды,

— 1 чайная ложка приправы для картофеля (по желанию),

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте картофель на крупные кубики.
  2. Порежьте лук крупными кубиками.
  3. Натрите морковь на тёрке.
  4. Нарубите капусту соломкой.
  5. Обжарьте картофель на раскаленной сковороде с растительным маслом в течение 7-8 минут до полуготовности. Посолите, поперчите и по желанию добавьте приправу для картофеля. Переложите картофель в кастрюлю.
  6. Обжарьте лук на той же сковороде с растительным маслом до золотистости примерно 3-4 минуты.
  7. Добавьте морковь к луку и жарьте еще 4-5 минут до мягкости моркови, помешивая. Посолите по вкусу. Переложите лук с морковью в кастрюлю к картофелю.
  8. На той же сковороде обжарьте капусту под крышкой в течение 10-12 минут. Если желаете, добавьте соевый соус, посолите и поперчите.
  9. Переложите капусту в кастрюлю к остальным овощам. Хорошо перемешайте. Добавьте воду и 2-3 столовые ложки растительного масла.
  10. Тушите овощное рагу под крышкой на среднем огне, иногда помешивая, в течение 20-30 минут.

Овощное рагу готово! Приятного аппетита! Овощное рагу можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к основным блюдам. Его приготовление просто и быстро, а результат будет вкусным и питательным. Попробуйте приготовить это рагу и насладитесь его ароматом и вкусом.

Овощное рагу с картофелем, кабачками и капустой. Вкусное и сытное блюдо!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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