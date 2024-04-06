Рагу из картофеля, капусты и моркови: выручит тех, кто постится или просто не ест мясо

Овощное рагу — это прекрасное блюдо, которое можно приготовить из ограниченного набора продуктов. Это замечательный постный вариант сытного горячего от RussianFood.com для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианства.
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
— 0,5 кочана белокочанной капусты,
— 0,7 кг картофеля,
— 2 шт. моркови,
— 2 шт. луковицы,
— 3-5 столовых ложек соевого соуса (по желанию),
— растительное масло для жарки,
— 100-150 мл воды,
— 1 чайная ложка приправы для картофеля (по желанию),
— соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте картофель на крупные кубики.
Порежьте лук крупными кубиками.
Натрите морковь на тёрке.
Нарубите капусту соломкой.
Обжарьте картофель на раскаленной сковороде с растительным маслом в течение 7-8 минут до полуготовности. Посолите, поперчите и по желанию добавьте приправу для картофеля. Переложите картофель в кастрюлю.
Обжарьте лук на той же сковороде с растительным маслом до золотистости примерно 3-4 минуты.
Добавьте морковь к луку и жарьте еще 4-5 минут до мягкости моркови, помешивая. Посолите по вкусу. Переложите лук с морковью в кастрюлю к картофелю.
На той же сковороде обжарьте капусту под крышкой в течение 10-12 минут. Если желаете, добавьте соевый соус, посолите и поперчите.
Переложите капусту в кастрюлю к остальным овощам. Хорошо перемешайте. Добавьте воду и 2-3 столовые ложки растительного масла.
Тушите овощное рагу под крышкой на среднем огне, иногда помешивая, в течение 20-30 минут.
Овощное рагу готово! Приятного аппетита! Овощное рагу можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к основным блюдам. Его приготовление просто и быстро, а результат будет вкусным и питательным. Попробуйте приготовить это рагу и насладитесь его ароматом и вкусом.
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Овощное рагу с картофелем, кабачками и капустой. Вкусное и сытное блюдо!