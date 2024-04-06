Рагу из картофеля, капусты и моркови: выручит тех, кто постится или просто не ест мясо

Овощное рагу: полезный и сытный ужин, который обойдётся вам в копейки

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Овощное рагу — это прекрасное блюдо, которое можно приготовить из ограниченного набора продуктов. Это замечательный постный вариант сытного горячего от RussianFood.com для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианства.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Zenz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

— 0,5 кочана белокочанной капусты,

— 0,7 кг картофеля,

— 2 шт. моркови,

— 2 шт. луковицы,

— 3-5 столовых ложек соевого соуса (по желанию),

— растительное масло для жарки,

— 100-150 мл воды,

— 1 чайная ложка приправы для картофеля (по желанию),

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте картофель на крупные кубики. Порежьте лук крупными кубиками. Натрите морковь на тёрке. Нарубите капусту соломкой. Обжарьте картофель на раскаленной сковороде с растительным маслом в течение 7-8 минут до полуготовности. Посолите, поперчите и по желанию добавьте приправу для картофеля. Переложите картофель в кастрюлю. Обжарьте лук на той же сковороде с растительным маслом до золотистости примерно 3-4 минуты. Добавьте морковь к луку и жарьте еще 4-5 минут до мягкости моркови, помешивая. Посолите по вкусу. Переложите лук с морковью в кастрюлю к картофелю. На той же сковороде обжарьте капусту под крышкой в течение 10-12 минут. Если желаете, добавьте соевый соус, посолите и поперчите. Переложите капусту в кастрюлю к остальным овощам. Хорошо перемешайте. Добавьте воду и 2-3 столовые ложки растительного масла. Тушите овощное рагу под крышкой на среднем огне, иногда помешивая, в течение 20-30 минут.

Овощное рагу готово! Приятного аппетита! Овощное рагу можно подавать как самостоятельное блюдо или как гарнир к основным блюдам. Его приготовление просто и быстро, а результат будет вкусным и питательным. Попробуйте приготовить это рагу и насладитесь его ароматом и вкусом.