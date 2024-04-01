Запечённое филе трески с чесноком и специями: вкусный, лёгкий и полезный ужин менее чем за 30 минут

Предлагаем вам простой и проверенный временем рецепт запечённой в духовке трески с пряностями и чесночным соусом. Вкусный, лёгкий и полезный ужин менее чем за 30 минут!
Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.
Всё, что вам нужно сделать, это смешать масляно-чесночную смесь с травами, намазать её поверх трески, а затем запечь в духовке.
Ингредиенты
4 кусочка филе,
3 столовые ложки сливочного масла, размягчённого,
1 столовая ложка оливкового масла,
3 измельчённых зубчика чеснока,
2 столовые ложки петрушки, зеленого лука, тимьяна или других трав,
1/2 чайной ложки паприки,
1 лимон, тонко нарезанный,
соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите треску в форму для запекания.
В небольшой миске смешайте сливочное и оливковое масло, измельчённый чеснок, петрушку, паприку, соль и перец. Распределите масляную смесь поверх каждого кусочка филе. Разложите ломтики лимона сверху и под филе трески.
Запекайте в духовке 13-15 минут. Перед подачей вылейте на треску сок из формы для запекания.
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