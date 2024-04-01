Запечённое филе трески с чесноком и специями: вкусный, лёгкий и полезный ужин менее чем за 30 минут

Филе трески с чесноком и специями в духовке: простой рецепт

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой и проверенный временем рецепт запечённой в духовке трески с пряностями и чесночным соусом. Вкусный, лёгкий и полезный ужин менее чем за 30 минут!

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Всё, что вам нужно сделать, это смешать масляно-чесночную смесь с травами, намазать её поверх трески, а затем запечь в духовке.

Ингредиенты

4 кусочка филе,

3 столовые ложки сливочного масла, размягчённого,

1 столовая ложка оливкового масла,

3 измельчённых зубчика чеснока,

2 столовые ложки петрушки, зеленого лука, тимьяна или других трав,

1/2 чайной ложки паприки,

1 лимон, тонко нарезанный,

соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу.

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Поместите треску в форму для запекания. В небольшой миске смешайте сливочное и оливковое масло, измельчённый чеснок, петрушку, паприку, соль и перец. Распределите масляную смесь поверх каждого кусочка филе. Разложите ломтики лимона сверху и под филе трески. Запекайте в духовке 13-15 минут. Перед подачей вылейте на треску сок из формы для запекания.