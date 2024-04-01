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Горячий шоколад с суперфудами: мощный афродизиак улучшит настроение и нормальзует гормональный фон

Горячий шоколад с ягодами годжи: этот напиток приведёт в порядок гормоны

1:27
Еда

Этот горячий шоколад улучшит ваше здоровье, настроение, гормональный фон и общее самочувствие. В целом какао само по себе является мощным антиоксидантом, улучшающим настроение. Химические вещества, содержащиеся в какао, могут сбалансировать ваши гормоны, улучшить либидо.

Горячий шоколад с ягодами годжи: этот напиток приведёт в порядок гормоны
Фото: commons.wikimedia.org by David Andersen davidoa is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Но в этом напитке содержится много и других суперпродуктов! Например, ягоды годжи, которые содержат все незаменимые аминокислоты. Также известно, что они улучшают настроение, энергию, качество сна, укрепляют иммунитет. А сладости и немного пикантности добавят финики и специи. Молотые семена чиа полезны для улучшения пищеварения и содержат жирные кислоты омега-3.

Ингредиенты

  • 3 стакана молока (кокосового, миндального, конопляного),
  • 2 столовые ложки какао,
  • 2 столовые ложки ягод годжи,
  • 2 чайные ложки порошка перуанского корня мака,
  • 1 столовая ложка семян чиа (измельчённых с помощью мельницы для специй),
  • 1 столовая ложка кокосового масла, растопленного,
  • 1/4 чайной ложки корицы,
  • 1/4 чайной ложки ванильного порошка,
  • щепотка кардамона,
  • щепотка морской соли.

Приготовление

  1. Нагрейте молоко в кастрюле на среднем огне, доведите до кипения.
  2. Взбейте горячее молоко вместе со всеми остальными ингредиентами в блендере.
  3. Подавайте, посыпав сверху порошком какао.
Как сделать ГОРЯЧИЙ ШОКОЛАД дома – лучший рецепт от Шефа!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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