Горячий шоколад с суперфудами: мощный афродизиак улучшит настроение и нормальзует гормональный фон

Горячий шоколад с ягодами годжи: этот напиток приведёт в порядок гормоны

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот горячий шоколад улучшит ваше здоровье, настроение, гормональный фон и общее самочувствие. В целом какао само по себе является мощным антиоксидантом, улучшающим настроение. Химические вещества, содержащиеся в какао, могут сбалансировать ваши гормоны, улучшить либидо.

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Но в этом напитке содержится много и других суперпродуктов! Например, ягоды годжи, которые содержат все незаменимые аминокислоты. Также известно, что они улучшают настроение, энергию, качество сна, укрепляют иммунитет. А сладости и немного пикантности добавят финики и специи. Молотые семена чиа полезны для улучшения пищеварения и содержат жирные кислоты омега-3.

Ингредиенты

3 стакана молока (кокосового, миндального, конопляного),

2 столовые ложки какао,

2 столовые ложки ягод годжи,

2 чайные ложки порошка перуанского корня мака,

1 столовая ложка семян чиа (измельчённых с помощью мельницы для специй),

1 столовая ложка кокосового масла, растопленного,

1/4 чайной ложки корицы,

1/4 чайной ложки ванильного порошка,

щепотка кардамона,

щепотка морской соли.

Приготовление

Нагрейте молоко в кастрюле на среднем огне, доведите до кипения. Взбейте горячее молоко вместе со всеми остальными ингредиентами в блендере. Подавайте, посыпав сверху порошком какао.