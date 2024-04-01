Горячий шоколад с суперфудами: мощный афродизиак улучшит настроение и нормальзует гормональный фон

Этот горячий шоколад улучшит ваше здоровье, настроение, гормональный фон и общее самочувствие. В целом какао само по себе является мощным антиоксидантом, улучшающим настроение. Химические вещества, содержащиеся в какао, могут сбалансировать ваши гормоны, улучшить либидо.
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Но в этом напитке содержится много и других суперпродуктов! Например, ягоды годжи, которые содержат все незаменимые аминокислоты. Также известно, что они улучшают настроение, энергию, качество сна, укрепляют иммунитет. А сладости и немного пикантности добавят финики и специи. Молотые семена чиа полезны для улучшения пищеварения и содержат жирные кислоты омега-3.
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