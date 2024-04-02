Картофельное пюре с зелёным горошком: насыщенный цвет сделает этот гарнир центром всеобщего внимания

Картофельное пюре с зелёным горошком: благодаря необычному цвету сразу привлекает внимание

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельное пюре с зелёным горошком — очень необычный гарнир. Это пюре от сайта RussianFood. com получается насыщенного зелёного цвета, что приведёт в полный восторг ваших гостей, а особенно — детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Продукты (на 2 порции):

— Зелёный горошек (свежий или замороженный) — 300 г,

— Картофель — 430 г,

— Масло сливочное — 30 г,

— Мускатный орех — 1 щепотка,

— Соль — по вкусу,

— Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

В тёплое время года используйте свежий зелёный горошек. Зимой отлично подойдет замороженный горошек. Разморозьте его при комнатной температуре. Очистите и нарежьте картофель кусочками. Поставьте его в сотейник с холодной подсоленной водой и доведите до кипения. Варите картофель 15-20 минут, пока он не станет мягким. В другой кастрюле сварите зелёный горошек в подсоленной воде до мягкости. Слейте жидкость из горошка. Измельчите горошек блендером до консистенции пюре. Отведите отвар от картофеля. Добавьте сливочное масло к картофелю. Разомните картофель до состояния пюре. Добавьте пюре из зелёного горошка. Постепенно добавляйте картофельный отвар до нужной консистенции. Перемешайте. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех. Хорошо перемешайте. Картофельное пюре с зелёным горошком готово. Выложите на тарелку и подавайте горячим. При желании полейте мясной или рыбной подливкой и подавайте с овощным салатом.