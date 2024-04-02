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Картофельное пюре с зелёным горошком: насыщенный цвет сделает этот гарнир центром всеобщего внимания

Картофельное пюре с зелёным горошком: благодаря необычному цвету сразу привлекает внимание

1:35
Еда

Картофельное пюре с зелёным горошком — очень необычный гарнир. Это пюре от сайта RussianFood. com получается насыщенного зелёного цвета, что приведёт в полный восторг ваших гостей, а особенно — детей.

Картофельное пюре с зелёным горошком: благодаря необычному цвету сразу привлекает внимание
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Продукты (на 2 порции):

— Зелёный горошек (свежий или замороженный) — 300 г,

— Картофель — 430 г,

— Масло сливочное — 30 г,

— Мускатный орех — 1 щепотка,

— Соль — по вкусу,

— Перец чёрный молотый — по вкусу.

Приготовление:

  1. В тёплое время года используйте свежий зелёный горошек. Зимой отлично подойдет замороженный горошек. Разморозьте его при комнатной температуре.
  2. Очистите и нарежьте картофель кусочками. Поставьте его в сотейник с холодной подсоленной водой и доведите до кипения. Варите картофель 15-20 минут, пока он не станет мягким.
  3. В другой кастрюле сварите зелёный горошек в подсоленной воде до мягкости.
  4. Слейте жидкость из горошка.
  5. Измельчите горошек блендером до консистенции пюре.
  6. Отведите отвар от картофеля. Добавьте сливочное масло к картофелю.
  7. Разомните картофель до состояния пюре.
  8. Добавьте пюре из зелёного горошка. Постепенно добавляйте картофельный отвар до нужной консистенции. Перемешайте.
  9. Посолите, поперчите, добавьте мускатный орех. Хорошо перемешайте.
  10. Картофельное пюре с зелёным горошком готово.
  11. Выложите на тарелку и подавайте горячим. При желании полейте мясной или рыбной подливкой и подавайте с овощным салатом.
ТРИ РЕЦЕПТА КАРТОФЕЛЬНОГО ПЮРЕ - рецепт от шефа Бельковича
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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