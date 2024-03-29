Бренд-шеф рассказала подробный рецепт необычных кабачковых оладий на период поста

Бренд-шеф Рябикина поделилась рецептом необычных постных кабачковых оладий "с секретом"

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Бренд-шеф ресторана Amico Екатерина Рябикина поделилась советами по приготовлению оригинальных кабачковых оладий в период Великого поста.

Фото: openverse.org by Laurel Fan is licensed under CC BY-SA 2.0.

По словам эксперта, для приготовления оладий понадобятся следующие ингредиенты: для теста — кабачок, красная чечевица, имбирь, чеснок, зелёный лук, кинза, петрушка, молотая зира, лимонный сок и соль; для тыквенного пюре — тыква, подсолнечное масло, паприка, сухой чеснок, соль и сок лимона; для соуса — постный майонез, сок лимона, петрушка и чеснок.

Для приготовления теста нужно замочить красную чечевицу в воде на ночь, а затем слить воду и откинуть чечевицу в сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Далее чечевицу поместить в миску и приготовить из неё пюре, добавив в него натёртый чеснок, имбирь, зиру, соль, лимонный сок и мелко нарезанную зелень (зеленый лук, кинзу, петрушку). Натереть чечевицу на терке кабачок и добавить в тесто, хорошо перемешав до однородной массы, пишет Газета.Ru.

Для приготовления тыквенного пюре, по словам шефа, тыкву нужно нарезать маленькими кусочками и смешать с подсолнечным маслом, паприкой, сушёным чесноком, солью и соком лимона. Затем запекать тыкву в разогретой духовке при 180 градусах около 25 минут до мягкости. После запекания измельчить тыкву в блендере до получения однородной консистенции.

Для соуса нужно выдавить чеснок в постный майонез и добавить сок лимона и мелко нарезанную петрушку, тщательно перемешав до получения гладкого соуса.

"Сковороду с маслом разогреть. Выложить три ложки теста по 50 граммов, разровнять в ровные оладьи лопаткой. Жарить по две минуты с каждой стороны на среднем огне, тогда они получатся идеально прожаренными внутри, не сгорят и будут красивого золотистого цвета", — рассказала Рябикина.

Для подачи на тарелку выложить тыквенное пюре, рядом разложить смесь салатных листьев и нарезанных томатов черри, посолить и добавить оливковое масло. Готовые оладьи поместить сверху на тыквенное пюре, добавила бренд-шеф.