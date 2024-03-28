Подлива из томатного сока с грибами: вкусная добавка к любому гарниру в пост

Приготовление томатной подливы с грибами — это простой способ придать гарниру новый вкус и потрясающий аромат. В данном рецепте от сайта "Лайфхакер.ру" она готовится из томатного сока и сочетается с обжаренными овощами и грибами.
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Для приготовления подливы на 4 порции вам потребуются следующие ингредиенты:
— 30 г муки,
— 2 столовые ложки растительного масла,
— 2 штуки репчатого лука,
— 1 штука моркови,
— 200 г свежих шампиньонов или других грибов,
— 1 л томатного сока,
— соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Нагрейте сухую сковороду и обжарьте на ней муку до золотистого цвета, постоянно помешивая.
В другой глубокой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Мелко нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их вместе около 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
Нарежьте грибы мелкими кусочками и добавьте их в сковороду к луку и моркови. Продолжайте готовить около 10 минут, пока грибы не потеряют жидкость.
Добавьте в сковороду томатный сок и приправьте солью и перцем по вкусу. Доведите до кипения и вмешайте поджаренную муку. Уменьшите огонь и варите несколько минут до желаемой густоты.
Вот и готова томатная подлива с грибами! Вы можете подавать ее с различными гарнирами или использовать в качестве соуса для других блюд. Приятного аппетита!
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