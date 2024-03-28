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Подлива из томатного сока с грибами: вкусная добавка к любому гарниру в пост

Томатная подлива с грибами: превратит обычные макароны в изысканный постный ужин

1:29
Еда

Приготовление томатной подливы с грибами — это простой способ придать гарниру новый вкус и потрясающий аромат. В данном рецепте от сайта "Лайфхакер.ру" она готовится из томатного сока и сочетается с обжаренными овощами и грибами.

Томатная подлива с грибами: превратит обычные макароны в изысканный постный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Для приготовления подливы на 4 порции вам потребуются следующие ингредиенты:

— 30 г муки,

— 2 столовые ложки растительного масла,

— 2 штуки репчатого лука,

— 1 штука моркови,

— 200 г свежих шампиньонов или других грибов,

— 1 л томатного сока,

— соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нагрейте сухую сковороду и обжарьте на ней муку до золотистого цвета, постоянно помешивая.
  2. В другой глубокой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне. Мелко нарежьте лук и натрите морковь. Обжарьте их вместе около 5 минут, пока овощи не станут мягкими.
  3. Нарежьте грибы мелкими кусочками и добавьте их в сковороду к луку и моркови. Продолжайте готовить около 10 минут, пока грибы не потеряют жидкость.
  4. Добавьте в сковороду томатный сок и приправьте солью и перцем по вкусу. Доведите до кипения и вмешайте поджаренную муку. Уменьшите огонь и варите несколько минут до желаемой густоты.

Вот и готова томатная подлива с грибами! Вы можете подавать ее с различными гарнирами или использовать в качестве соуса для других блюд. Приятного аппетита!

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДЛИВА С ГРИБАМИ, РЕЦЕПТ ПОДЛИВЫ, РЕЦЕПТ СОУСА, СОУС РЕЦЕПТ, КРАСНЫЙ СОУС
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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