Подлива "Деревенская" на молоке и бульоне: хорошо сочетается со всеми видами блюд из мяса, круп и овощей

Подлива "Деревенская": отлично подойдёт к пасте, картофелю, курице, тефтелям

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт подливы "Деревенской", которая станет отличным дополнением к различным блюдам. Эта подлива от сайта Kedem.ru имеет насыщенный вкус и готовится из простых и доступных ингредиентов. В результате получается густая и ароматная подлива, которая добавит вашим блюдам теплоту и насыщенный вкус.

Фото: commons.wikimedia.org by Varchar N is licensed under CC BY-SA 2.0

Итак, для приготовления подливы "Деревенской" вам понадобятся следующие ингредиенты:

- 250 мл молока,

- 250 мл куриного бульона,

- 60 г сливочного масла,

- 45 г муки,

- соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Итак, перейдем непосредственно к приготовлению:

Разогрейте сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и готовьте на небольшом огне около 2-3 минут, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков. Постепенно влейте молоко и куриной бульон в кастрюлю с маслом и мукой. При непрерывном помешивании доведите смесь до кипения. Добавьте соль и чёрный молотый перец по вкусу. Варите смесь на небольшом огне, пока она не станет густой и однородной, постоянно помешивая.

Ваша подлива "Деревенская" готова! Её можно сервировать к различным овощным и мясным блюдам, чтобы придать им более густую текстуру и насыщенный вкус. Наслаждайтесь ароматной и вкусной подливой! Приятного аппетита!