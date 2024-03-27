Подлива "Деревенская" на молоке и бульоне: хорошо сочетается со всеми видами блюд из мяса, круп и овощей

Предлагаем вам рецепт подливы "Деревенской", которая станет отличным дополнением к различным блюдам. Эта подлива от сайта Kedem.ru имеет насыщенный вкус и готовится из простых и доступных ингредиентов. В результате получается густая и ароматная подлива, которая добавит вашим блюдам теплоту и насыщенный вкус.
Итак, для приготовления подливы "Деревенской" вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 мл молока,
- 250 мл куриного бульона,
- 60 г сливочного масла,
- 45 г муки,
- соль и чёрный молотый перец по вкусу.
Итак, перейдем непосредственно к приготовлению:
Ваша подлива "Деревенская" готова! Её можно сервировать к различным овощным и мясным блюдам, чтобы придать им более густую текстуру и насыщенный вкус. Наслаждайтесь ароматной и вкусной подливой! Приятного аппетита!
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