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Подлива "Деревенская" на молоке и бульоне: хорошо сочетается со всеми видами блюд из мяса, круп и овощей

Подлива "Деревенская": отлично подойдёт к пасте, картофелю, курице, тефтелям

1:26
Еда

Предлагаем вам рецепт подливы "Деревенской", которая станет отличным дополнением к различным блюдам. Эта подлива от сайта Kedem.ru имеет насыщенный вкус и готовится из простых и доступных ингредиентов. В результате получается густая и ароматная подлива, которая добавит вашим блюдам теплоту и насыщенный вкус.

Подлива "Деревенская": отлично подойдёт к пасте, картофелю, курице, тефтелям
Фото: commons.wikimedia.org by Varchar N is licensed under CC BY-SA 2.0

Итак, для приготовления подливы "Деревенской" вам понадобятся следующие ингредиенты:

- 250 мл молока,

- 250 мл куриного бульона,

- 60 г сливочного масла,

- 45 г муки,

- соль и чёрный молотый перец по вкусу.

Итак, перейдем непосредственно к приготовлению:

  1. Разогрейте сливочное масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и готовьте на небольшом огне около 2-3 минут, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комков.
  2. Постепенно влейте молоко и куриной бульон в кастрюлю с маслом и мукой. При непрерывном помешивании доведите смесь до кипения.
  3. Добавьте соль и чёрный молотый перец по вкусу. Варите смесь на небольшом огне, пока она не станет густой и однородной, постоянно помешивая.

Ваша подлива "Деревенская" готова! Её можно сервировать к различным овощным и мясным блюдам, чтобы придать им более густую текстуру и насыщенный вкус. Наслаждайтесь ароматной и вкусной подливой! Приятного аппетита!

СОУС НА КУРИНОМ БУЛЬОНЕ - Универсальная Подлива, самый ПРОСТОЙ и БЮДЖЕТНЫЙ рецепт
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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