Согревающий, противовоспалительный, успокаивающий: узнайте, как приготовить полезный чай с куркумой

Этот тёплый и успокаивающий напиток с куркумой, лимонным соком и мёдом имеет приятный вкус, легко готовится, а главное — дарит заряд бодрости и хорошего самочувствия.
Известно, что куркума обладает противовоспалительными свойствами, именно поэтому вам стоит взять на заметку рецепт этого согревающего напитка.
Добавьте в воду куркуму, лимонный сок, мёд и чёрный перец, перемешайте.
Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите 10 минут.
Вы можете изменить рецепт и добавить немного корицы, мускатного ореха или молотой гвоздики. Если хотите крепости, то добавьте при варке пакетик ромашкового или зелёного чая. Также можно лимонный сок заменить на свежевыжатый апельсиновый.
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