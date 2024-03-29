Согревающий, противовоспалительный, успокаивающий: узнайте, как приготовить полезный чай с куркумой

Как приготовить чай с куркумой

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот тёплый и успокаивающий напиток с куркумой, лимонным соком и мёдом имеет приятный вкус, легко готовится, а главное — дарит заряд бодрости и хорошего самочувствия.

Фото: flickr.com by Wanna Be Creative is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Известно, что куркума обладает противовоспалительными свойствами, именно поэтому вам стоит взять на заметку рецепт этого согревающего напитка.

Ингредиенты

Куркума

Лимонный сок

Мёд или кленовый сироп

Щепотка чёрного перца

Приготовление

Добавьте в воду куркуму, лимонный сок, мёд и чёрный перец, перемешайте.

Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь до среднего и варите 10 минут.

Вы можете изменить рецепт и добавить немного корицы, мускатного ореха или молотой гвоздики. Если хотите крепости, то добавьте при варке пакетик ромашкового или зелёного чая. Также можно лимонный сок заменить на свежевыжатый апельсиновый.