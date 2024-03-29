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Суп с лапшой удон и маслянистым томатным бульоном: это блюдо в азиатском стиле готовится всего 20 минут

Как приготовить азиатский суп с лапшой удон

1:29
Еда

Корица и анис придают этому быстрому супу особый пикантно-садковатый вкус. Бульон процеживать, чтобы удалить специи, не нужно. Запомните этот рецепт, поскольку ваши близкие будут в восторге от этого блюда.

Как приготовить азиатский суп с лапшой удон
Фото: flickr.com by pelican is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка канолового масла
  • 1 столовая ложка чесночной пасты
  • 1 столовая ложка имбирной пасты
  • 1/4 стакана несолёной томатной пасты
  • 4 чашки куриного бульона
  • 1 палочка корицы
  • 3 звёздочки аниса
  • 1 чайная ложка чёрного перца горошком
  • 4 столовые ложки несолёного сливочного масла, нарезанного кусочками
  • 2 чайные ложки рыбного соуса
  • Лапша удон
  • 4 чайные ложки кунжутного масла
  • 1/4 стакана тонко нарезанного зелёного лука
  • 1 чайная ложка поджаренных семян белого или чёрного кунжута

Приготовление

  1. Нагрейте каноловое масло в кастрюле на среднем огне.
  2. Добавьте чесночную и имбирную пасту, варите около 1 минуты.
  3. Добавьте томатную пасту, бульон, палочку корицы, бадьян и перец горошком, накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне.
  4. Уменьшите огонь до среднего, варите 10 минут. Добавьте сливочное масло и рыбный соус.
  5. Предварительно отваренную лапшу удон разложите по тарелкам, влейте бульон, добавьте кунжутное масло в тарелки. Сверху посыпьте зелёным луком и кунжутом. 
Суп с лапшой удон, курицей и яйцом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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