Суп с лапшой удон и маслянистым томатным бульоном: это блюдо в азиатском стиле готовится всего 20 минут

Как приготовить азиатский суп с лапшой удон

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Корица и анис придают этому быстрому супу особый пикантно-садковатый вкус. Бульон процеживать, чтобы удалить специи, не нужно. Запомните этот рецепт, поскольку ваши близкие будут в восторге от этого блюда.

Фото: flickr.com by pelican is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

1 столовая ложка канолового масла

1 столовая ложка чесночной пасты

1 столовая ложка имбирной пасты

1/4 стакана несолёной томатной пасты

4 чашки куриного бульона

1 палочка корицы

3 звёздочки аниса

1 чайная ложка чёрного перца горошком

4 столовые ложки несолёного сливочного масла, нарезанного кусочками

2 чайные ложки рыбного соуса

Лапша удон

4 чайные ложки кунжутного масла

1/4 стакана тонко нарезанного зелёного лука

1 чайная ложка поджаренных семян белого или чёрного кунжута

Приготовление

Нагрейте каноловое масло в кастрюле на среднем огне. Добавьте чесночную и имбирную пасту, варите около 1 минуты. Добавьте томатную пасту, бульон, палочку корицы, бадьян и перец горошком, накройте крышкой и доведите до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь до среднего, варите 10 минут. Добавьте сливочное масло и рыбный соус. Предварительно отваренную лапшу удон разложите по тарелкам, влейте бульон, добавьте кунжутное масло в тарелки. Сверху посыпьте зелёным луком и кунжутом.