Сливочный суп из вяленых томатов и шпината с сырными равиоли: бюджетный вариант для большой семьи

Суп из вяленых томатов и шпината с сырными равиоли: рецепт

Этот суп восхитительно сливочный, со вкусом сладких вяленых томатов и сырных равиоли. В этом рецепте используется и масло, в котором хранились томаты, чтобы упростить приготовление и улучшить вкус этого быстрого супа.

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Ингредиенты

1/2 стакана вяленых томатов в масле, крупно нарезанных, плюс 2 столовые ложки масла из банки

1 чашка нарезанного лука

2 чайные ложки чесночной пасты

1 чайная ложка итальянской приправы

1/4 чайной ложки измельчённого красного перца

4 чашки овощного бульона

1 упаковка мини-равиоли с сыром

1 столовая ложка кукурузного крахмала

1 столовая ложка воды

8 чашек молодого шпината

1/2 стакана густых сливок

1 столовая ложка лимонного сока

Приготовление

Нагрейте масло от вяленых томатов в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте вяленые помидоры и лук, готовьте, время от времени помешивая, пока лук не станет прозрачным, около 3 минут. Добавьте чесночную пасту, итальянскую приправу и измельчённый красный перец, варите, постоянно помешивая, около 1 минуты. Добавьте бульон, доведите до кипения на сильном огне. Добавьте равиоли, варите около 5 минут. Взбейте кукурузный крахмал, размешав его в 1 столовой ложке воды, влейте в кипящий суп. Готовьте, помешивая, пока слегка не загустеет, около 1 минуты. Добавьте шпинат, сливки и лимонный сок, варите ещё минуту.