Сливочный суп из вяленых томатов и шпината с сырными равиоли: бюджетный вариант для большой семьи

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Суп из вяленых томатов и шпината с сырными равиоли: рецепт

Еда

Этот суп восхитительно сливочный, со вкусом сладких вяленых томатов и сырных равиоли. В этом рецепте используется и масло, в котором хранились томаты, чтобы упростить приготовление и улучшить вкус этого быстрого супа.

Суп из вяленых томатов и шпината с сырными равиоли: рецепт
Фото: Own work by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 стакана вяленых томатов в масле, крупно нарезанных, плюс 2 столовые ложки масла из банки
  • 1 чашка нарезанного лука
  • 2 чайные ложки чесночной пасты
  • 1 чайная ложка итальянской приправы
  • 1/4 чайной ложки измельчённого красного перца
  • 4 чашки овощного бульона
  • 1 упаковка мини-равиоли с сыром
  • 1 столовая ложка кукурузного крахмала
  • 1 столовая ложка воды
  • 8 чашек молодого шпината
  • 1/2 стакана густых сливок
  • 1 столовая ложка лимонного сока

Приготовление

  1. Нагрейте масло от вяленых томатов в большой кастрюле на средне-сильном огне. Добавьте вяленые помидоры и лук, готовьте, время от времени помешивая, пока лук не станет прозрачным, около 3 минут.
  2. Добавьте чесночную пасту, итальянскую приправу и измельчённый красный перец, варите, постоянно помешивая, около 1 минуты.
  3. Добавьте бульон, доведите до кипения на сильном огне.
  4. Добавьте равиоли, варите около 5 минут.
  5. Взбейте кукурузный крахмал, размешав его в 1 столовой ложке воды, влейте в кипящий суп. Готовьте, помешивая, пока слегка не загустеет, около 1 минуты. Добавьте шпинат, сливки и лимонный сок, варите ещё минуту.
Быстрый суп с равиоли
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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