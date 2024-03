Сливочный суп из вяленых томатов и шпината с сырными равиоли: бюджетный вариант для большой семьи

Этот суп восхитительно сливочный, со вкусом сладких вяленых томатов и сырных равиоли. В этом рецепте используется и масло, в котором хранились томаты, чтобы упростить приготовление и улучшить вкус этого быстрого супа.

Фото: Own work by Ji-Elle is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International