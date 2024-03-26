Эти 4 специи творят чудеса. Добавляйте их в блюда или напитки, чтобы укрепить здоровье кишечника

Здоровый кишечник — ключ к вашему благополучию. Для здоровья кишечника включите в свой обычный рацион эти четыре полезные специи.
Гвоздика — специя с мощным противовоспалительным действием благодаря полезному соединению эвгенол. Гвоздика содержит клетчатку, витамины и минералы.
Гвоздика также является отличным источником антиоксидантов. Например, эвгенол в гвоздике действует как природный антиоксидант. Эти соединения помогают уменьшить окислительный стресс, который связан с развитием хронических заболеваний.
Тмин помогает выработке пищеварительных ферментов и секреции желчи, что помогает организму лучше переваривать жирную пищу.
В большинство рецептов с чечевицей также добавляют тмин, чтобы улучшить её усвояемость.
Тмин богат витаминами и минералами, такими как:
Тмин может стимулировать выработку ферментов поджелудочной железы и способствовать пищеварению.
Фенхель стимулирует выработку желудочного сока. Он также является ветрогонным средством, то есть может облегчить метеоризм или газообразование. Кроме того, фенхель выступает ещё как спазмолитик.
Если вы страдаете от проблем с кишечником, заварите немного семян фенхеля в тёплой воде и пейте как успокаивающий травяной чай.
Куркума — популярная специя, имеет противовоспалительные свойства. При использовании куркумы добавьте немного чёрного перца, чтобы повысить биодоступность куркумина, содержащегося в куркуме.
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