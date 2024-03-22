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Тарт с густой сливочной карамелью, корицей и миндалём: восхитительный десерт, который готовится всего 15 минут

Тарт с корицей и миндалём: рецепт для сладкоежек

1:25
Еда

Идеальное сочетание солёного печенья с хрустящими миндальными хлопьями и изысканным карамельным соусом. Миндальный тарт с корицей можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Тарт с корицей и миндалём: рецепт для сладкоежек
Фото: flickr.com by Eric Petruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот восхитительный десерт особенно понравится любителям миндаля. Десерт, конечно, изысканный, но, к счастью, время выпечки составляет всего 15 минут, поэтому вам не придётся часами сидеть на кухне.  

Ингредиенты

  • 1 чашка миндальных лепестков
  • 2 г корицы
  • 200 г свежих сливок
  • 150 г печенья, желательно солёного
  • 200 г сахарной пудры
  • 60 г несолёного сливочного масла

Приготовление

  1. Запекайте миндальные хлопья в разогретой до 180 градусов духовке в течение 4 минут или до золотистого цвета.
  2. Для карамельного соуса карамелизируйте сахар, добавьте 40 г сливочного масла, затем сливки и тщательно перемешайте.
  3. Раскрошите печенье и смешайте с 20 г сливочного масла, выложите эту смесь в форму и запекайте при температуре 160 градусов 10 минут.
  4. В миске смешайте кусочки жареного миндаля и соус, полейте этой смесью бисквитную крошку в форме.
  5. Выпекайте смесь в форме в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Подавайте, как только блюдо будет готово, вкуснее будет с ванильным мороженым.
Карамельный тарт с бананами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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