Тарт с густой сливочной карамелью, корицей и миндалём: восхитительный десерт, который готовится всего 15 минут

Тарт с корицей и миндалём: рецепт для сладкоежек

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальное сочетание солёного печенья с хрустящими миндальными хлопьями и изысканным карамельным соусом. Миндальный тарт с корицей можно легко приготовить дома из доступных ингредиентов.

Фото: flickr.com by Eric Petruno is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Этот восхитительный десерт особенно понравится любителям миндаля. Десерт, конечно, изысканный, но, к счастью, время выпечки составляет всего 15 минут, поэтому вам не придётся часами сидеть на кухне.

Ингредиенты

1 чашка миндальных лепестков

2 г корицы

200 г свежих сливок

150 г печенья, желательно солёного

200 г сахарной пудры

60 г несолёного сливочного масла

Приготовление

Запекайте миндальные хлопья в разогретой до 180 градусов духовке в течение 4 минут или до золотистого цвета. Для карамельного соуса карамелизируйте сахар, добавьте 40 г сливочного масла, затем сливки и тщательно перемешайте. Раскрошите печенье и смешайте с 20 г сливочного масла, выложите эту смесь в форму и запекайте при температуре 160 градусов 10 минут. В миске смешайте кусочки жареного миндаля и соус, полейте этой смесью бисквитную крошку в форме. Выпекайте смесь в форме в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут. Подавайте, как только блюдо будет готово, вкуснее будет с ванильным мороженым.