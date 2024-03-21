Восхитительный сливочный пудинг из кокосового молока с манго и семенами чиа: полезный и вкусный белковый десерт

Как приготовить сливочный пудинг с манго и чиа

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о восхитительном и освежающем сладком угощении? Тогда попробуйте это лёгкое лакомство, приготовленное из манго, кокосового молока и богатых белком семян чиа.

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Этот полезный и вкусный рецепт можно приготовить всего за несколько минут, не прилагая особых усилий: просто смешайте, поставьте в холодильник и радуйте себя изысканным десертом!

Ингредиенты

2 средних спелых манго

1,5 стакана кокосового молока

3 столовые ложки мёда

4 столовые ложки семян чиа

1/4 чайной ложки корицы

2 столовые ложки хлопьев миндаля

Приготовление

Вымойте и очистите манго. Затем нарежьте небольшими кусочками и сделайте однородное пюре. Возьмите миску и смешайте семена чиа с тёплым кокосовым молоком, мёдом и щепоткой корицы. Хорошо перемешайте и замочите на ночь. Достаньте смесь утром и приготовьте пудинг, соединив смесь со свежим пюре из манго, сделайте несколько слоев, а сверху посыпьте миндаль. Поставьте в холодильник на час.