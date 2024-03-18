Квашеная капуста с помидорами: любимая закуска, которая выглядит по-новому

Квашеная капуста с помидорами: традиционная хрустящая закуска с новым ингредиентом

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Квашеная капуста с помидорами — это интересное сочетание, которое поможет не только создать оригинальную закуску, но также использовать помидоры, которые уже не подходят для салата. Если вы все равно собираетесь заквасить капусту, почему бы не воспользоваться этой возможностью и приготовить квашеную капусту с помидорами?

Фото: flickr.com by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0.

Приготовление этого блюда от сайта Gastronom. ru не составит труда даже начинающему кулинару — просто порежьте ингредиенты, добавьте соль и оставьте на несколько дней. Затем переложите квашеную капусту с помидорами в банки и храните в холодильнике. В результате вы получите вкусную и актуальную закуску!

Вот что вам понадобится (на 8 порций):

— 1 кг белокочанной капусты,

— 700 г моркови,

— 700 г помидоров,

— 2 столовые ложки соли,

— 1 столовая ложка сахара.

Приготовление:

Подготовьте все ингредиенты: удалите верхние листья капусты, вырежьте кочерыжку и нарежьте капусту тонкой соломкой. Положите нарезанную капусту в большую миску. Очистите морковь, вымойте ее и натрите на крупной тёрке. Добавьте большую миску с капустой. Посыпьте половиной соли и сахаром, затем хорошо перемешайте, чтобы морковь и капуста выделили сок. Вымойте помидоры и нарежьте их дольками. В высокой кастрюле разложите треть капусты с морковью и помидорами, посыпьте половиной соли. Повторите этот шаг ещё дважды, после чего положите оставшуюся капусту с морковью. Накройте верхушкой листьев капусты и поставьте гнёт. Оставьте капусту с морковью и помидорами на 3-4 дня при комнатной температуре. Регулярно протыкайте капусту длинными шпажками, чтобы выпустить образовавшиеся газы. Подготовьте чистые банки емкостью 1-1,5 л. Вымойте их с помощью обезжиривающего средства и простерилизуйте. Переверните банки на бумажные полотенца и дайте им высохнуть. Разложите готовую квашеную капусту с помидорами в банки вместе с образовавшимся рассолом. Закройте банки чистыми пластиковыми крышками и храните в холодильнике.

Подсказка: Перед подачей на стол вы можете добавить свежо нарезанный красный лук и полить квашеную капусту с помидорами нерафинированным подсолнечным маслом. Теперь у вас есть вкусная и уникальная закуска!