Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые СамГМУ разработали новый метод лечения рака крови клетками-киллерами
Эксперты рассказали, какие домашние животные плохо уживаются друг с другом
Три опасных и бессмысленных способа экономии топлива
Как защитить огород от затопления? Делимся советами
Масло жожоба: семь преимуществ для красоты и здоровья
ЦБ объяснил, куда обращаться за выплатой при отзыве лицензии у страховой компании
Суперкрупные сорта томатов
Уход за тонкими волосами: семь золотых правил
LiveScience: снег хрустит из-за одновременного разрушения тысяч ледяных кристаллов
Креветки в томатном соусе: станут главным блюдом ужина в итальянском стиле

Креветки в томатном соусе: волнующий аромат пряных трав сведёт с ума

1:28
Еда

Ароматные креветки в томатном соусе — отличный выбор для любителей итальянской кухни. Это блюдо от сайта Kedem. ru просто готовится и отлично сочетается с отварным рисом или спагетти.

Креветки в томатном соусе: волнующий аромат пряных трав сведёт с ума
Фото: flickr.com by tvol is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления креветок в соусе вам понадобятся:

— 300 г очищенных креветок,

— 1 небольшая луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 550 мл томатного сока,

— 2 лавровых листа,

— 1 чайная ложка сушёного орегано,

— 1 чайная ложка сушёного базилика,

— 0,5 чайной ложки сушёного розмарина,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу,

— растительное масло.

Приготовление

  1. Сначала обжарьте мелко нарезанную луковицу на растительном масле до золотистого цвета.
  2. Если хотите, добавьте мелко нарезанные зубчики чеснока и жарьте их вместе с луком ещё 1 минуту, помешивая.
  3. Затем добавьте предварительно размороженные креветки и жарьте их вместе с овощами, помешивая время от времени, около 3 минут.
  4. Далее добавьте томатный сок, лавровые листья и сушёные травы (орегано, базилик, розмарин). Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте в закрытой сковороде на низком огне около 20 минут, пока соус не загустеет.

Теперь ваше блюдо готово! Вы можете подавать креветки в ароматном томатном соусе с отварным рисом или спагетти. Насладитесь вкусом итальянской кухни!

Надоели жареные креветки,попробуйте креветки в томатном соусе,таких вкусных и сочных вы не пробовали
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни

Порой актеры настолько правдоподобно изображают любовь и страсть, что зрители готовы их даже поженить. Или по крайней мере приписать им роман

Три пары "звезд" кино сыгравших великую любовь на экране, но жутко ненавидящих друг друга в жизни
Евгений Петросян: секрет мужской силы в старости и веселые комментарии о позднем отцовстве
Петросян рассказал, как сохраняет свою мужскую силу в 78 лет
Мировые лидеры, поздравившие Путина, признали его легитимность и новой РФ
Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер
Высокую явку на выборы президента нам "обеспечил" недружественный Запад Дмитрий Плотников Поздравления Путину от мировых лидеров означают признание РФ в новых границах Любовь Степушова
От правильного полива томатов зависят рост, развитие и урожайность
Белгород превратился в цель №1: ВСУ применяют новейшее оружие в ответ на поражения
Ваша кошка разговаривает с вами: узнайте, что она хочет и как расшифровать ее мяуканье
Ваша кошка разговаривает с вами: узнайте, что она хочет и как расшифровать ее мяуканье
Последние материалы
Эксперты рассказали, какие домашние животные плохо уживаются друг с другом
Три опасных и бессмысленных способа экономии топлива
Как защитить огород от затопления? Делимся советами
Масло жожоба: семь преимуществ для красоты и здоровья
Креветки в томатном соусе: волнующий аромат пряных трав сведёт с ума
ЦБ объяснил, куда обращаться за выплатой при отзыве лицензии у страховой компании
В США прокомментировали масштабные учения Северной Кореи
Суперкрупные сорта томатов
Уход за тонкими волосами: семь золотых правил
LiveScience: снег хрустит из-за одновременного разрушения тысяч ледяных кристаллов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников