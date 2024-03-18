Креветки в томатном соусе: станут главным блюдом ужина в итальянском стиле

Ароматные креветки в томатном соусе — отличный выбор для любителей итальянской кухни. Это блюдо от сайта Kedem. ru просто готовится и отлично сочетается с отварным рисом или спагетти.
Фото: flickr.com by tvol is licensed under CC BY 2.0.
Для приготовления креветок в соусе вам понадобятся:
— 300 г очищенных креветок,
— 1 небольшая луковица,
— 2 зубчика чеснока,
— 550 мл томатного сока,
— 2 лавровых листа,
— 1 чайная ложка сушёного орегано,
— 1 чайная ложка сушёного базилика,
— 0,5 чайной ложки сушёного розмарина,
— соль и молотый чёрный перец по вкусу,
— растительное масло.
Приготовление
Сначала обжарьте мелко нарезанную луковицу на растительном масле до золотистого цвета.
Если хотите, добавьте мелко нарезанные зубчики чеснока и жарьте их вместе с луком ещё 1 минуту, помешивая.
Затем добавьте предварительно размороженные креветки и жарьте их вместе с овощами, помешивая время от времени, около 3 минут.
Далее добавьте томатный сок, лавровые листья и сушёные травы (орегано, базилик, розмарин). Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте в закрытой сковороде на низком огне около 20 минут, пока соус не загустеет.
Теперь ваше блюдо готово! Вы можете подавать креветки в ароматном томатном соусе с отварным рисом или спагетти. Насладитесь вкусом итальянской кухни!
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