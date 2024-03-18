Креветки в томатном соусе: станут главным блюдом ужина в итальянском стиле

Креветки в томатном соусе: волнующий аромат пряных трав сведёт с ума

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные креветки в томатном соусе — отличный выбор для любителей итальянской кухни. Это блюдо от сайта Kedem. ru просто готовится и отлично сочетается с отварным рисом или спагетти.

Фото: flickr.com by tvol is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления креветок в соусе вам понадобятся:

— 300 г очищенных креветок,

— 1 небольшая луковица,

— 2 зубчика чеснока,

— 550 мл томатного сока,

— 2 лавровых листа,

— 1 чайная ложка сушёного орегано,

— 1 чайная ложка сушёного базилика,

— 0,5 чайной ложки сушёного розмарина,

— соль и молотый чёрный перец по вкусу,

— растительное масло.

Приготовление

Сначала обжарьте мелко нарезанную луковицу на растительном масле до золотистого цвета. Если хотите, добавьте мелко нарезанные зубчики чеснока и жарьте их вместе с луком ещё 1 минуту, помешивая. Затем добавьте предварительно размороженные креветки и жарьте их вместе с овощами, помешивая время от времени, около 3 минут. Далее добавьте томатный сок, лавровые листья и сушёные травы (орегано, базилик, розмарин). Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты и готовьте в закрытой сковороде на низком огне около 20 минут, пока соус не загустеет.

Теперь ваше блюдо готово! Вы можете подавать креветки в ароматном томатном соусе с отварным рисом или спагетти. Насладитесь вкусом итальянской кухни!