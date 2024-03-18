Креветки к пиву: такие вкусные, что их можно съесть очень много!

Давайте предложим вашим мужчинам (и себе, конечно же) вкусную закуску к пиву — пикантные креветки. Этот рецепт от сайта Kedem.ru очень прост, но результат замечателен: ароматные морепродукты, сочетающиеся с чесноком и соевым соусом, прекрасно подходят к холодному пиву и просто таят во рту.
Фото: commons.wikimedia.org by Janek Mann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вот что вам понадобится:
— 500 г очищенных варёно-мороженых креветок,
— 5 зубчиков чеснока,
— 20 г сливочного масла,
— 20 мл растительного масла,
— 2-3 столовые ложки соевого соуса,
— 2 чайные ложки томатной пасты,
— сок половины лимона,
— 1 пучок петрушки,
— молотый чёрный перец по вкусу.
И вот как приготовить эти пикантные креветки:
Незамедлительно поместите полкило креветок в холодную воду на 2-3 минуты, чтобы они оттаяли. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте лишней жидкости стечь.
Разогрейте оба вида масла в сковороде. Выложите креветки и добавьте томатную пасту, мелко нарезанный чеснок и соевой соус. Хорошо перемешайте все и готовьте на среднем огне в течение 3-4 минут, регулярно помешивая.
Полейте креветки соком половины лимона и посыпьте молотым чёрным перцем по вкусу. Еще раз аккуратно перемешайте и снимите сковороду с огня.
Выложите готовые креветки на блюдо, посыпьте свежей рубленой петрушкой и подайте к столу.
Готово! Вы и ваши мужчины можете наслаждаться этой великолепной закуской к пиву. Приятного аппетита!
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