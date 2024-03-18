Креветки к пиву: такие вкусные, что их можно съесть очень много!

Креветки к пиву: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Давайте предложим вашим мужчинам (и себе, конечно же) вкусную закуску к пиву — пикантные креветки. Этот рецепт от сайта Kedem.ru очень прост, но результат замечателен: ароматные морепродукты, сочетающиеся с чесноком и соевым соусом, прекрасно подходят к холодному пиву и просто таят во рту.

Фото: commons.wikimedia.org by Janek Mann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот что вам понадобится:

— 500 г очищенных варёно-мороженых креветок,

— 5 зубчиков чеснока,

— 20 г сливочного масла,

— 20 мл растительного масла,

— 2-3 столовые ложки соевого соуса,

— 2 чайные ложки томатной пасты,

— сок половины лимона,

— 1 пучок петрушки,

— молотый чёрный перец по вкусу.

И вот как приготовить эти пикантные креветки:

Незамедлительно поместите полкило креветок в холодную воду на 2-3 минуты, чтобы они оттаяли. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте лишней жидкости стечь. Разогрейте оба вида масла в сковороде. Выложите креветки и добавьте томатную пасту, мелко нарезанный чеснок и соевой соус. Хорошо перемешайте все и готовьте на среднем огне в течение 3-4 минут, регулярно помешивая. Полейте креветки соком половины лимона и посыпьте молотым чёрным перцем по вкусу. Еще раз аккуратно перемешайте и снимите сковороду с огня. Выложите готовые креветки на блюдо, посыпьте свежей рубленой петрушкой и подайте к столу.

Готово! Вы и ваши мужчины можете наслаждаться этой великолепной закуской к пиву. Приятного аппетита!