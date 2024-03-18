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Креветки к пиву: такие вкусные, что их можно съесть очень много!

Креветки к пиву: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться

1:32
Еда

Давайте предложим вашим мужчинам (и себе, конечно же) вкусную закуску к пиву — пикантные креветки. Этот рецепт от сайта Kedem.ru очень прост, но результат замечателен: ароматные морепродукты, сочетающиеся с чесноком и соевым соусом, прекрасно подходят к холодному пиву и просто таят во рту.

Креветки к пиву: пикантная закуска, от которой невозможно оторваться
Фото: commons.wikimedia.org by Janek Mann is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вот что вам понадобится:

— 500 г очищенных варёно-мороженых креветок,

— 5 зубчиков чеснока,

— 20 г сливочного масла,

— 20 мл растительного масла,

— 2-3 столовые ложки соевого соуса,

— 2 чайные ложки томатной пасты,

— сок половины лимона,

— 1 пучок петрушки,

— молотый чёрный перец по вкусу.

И вот как приготовить эти пикантные креветки:

  1. Незамедлительно поместите полкило креветок в холодную воду на 2-3 минуты, чтобы они оттаяли. Затем откиньте их на дуршлаг и дайте лишней жидкости стечь.
  2. Разогрейте оба вида масла в сковороде. Выложите креветки и добавьте томатную пасту, мелко нарезанный чеснок и соевой соус. Хорошо перемешайте все и готовьте на среднем огне в течение 3-4 минут, регулярно помешивая.
  3. Полейте креветки соком половины лимона и посыпьте молотым чёрным перцем по вкусу. Еще раз аккуратно перемешайте и снимите сковороду с огня.
  4. Выложите готовые креветки на блюдо, посыпьте свежей рубленой петрушкой и подайте к столу.

Готово! Вы и ваши мужчины можете наслаждаться этой великолепной закуской к пиву. Приятного аппетита!

Пикантные жареные креветки к пиву
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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