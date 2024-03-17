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Любите чай с лимоном? Узнайте, почему такой напиток может стать ядом для вашего организма

Почему чай с лимоном считается вредным для здоровья

1:27
Еда

Чай — важный напиток во всём мире, который пьют почти все. Кто-то любит чёрный, кто-то — масала, кто-то — зелёный.

Почему чай с лимоном считается вредным для здоровья
Фото: commons.wikimedia.org by Toby Oxborrow is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сегодня мы поговорим о чае с добавлением лимона. Считается, что он богат антиоксидантами, и многие люди любят пить его для похудения. Одна чашка чая с лимоном может быть полезной для нашего здоровья, но она также может причинить и вред.

Слишком большое содержание кислоты может привести к эрозии эмали, кислотному рефлюксу или изжоге и дискомфорту в пищеварении.

"Оксалаты лимона могут способствовать образованию камней в почках, а содержание кофеина может привести к бессоннице, нервозности и учащению пульса. Избыток витамина С может препятствовать усвоению кальция, влияя на здоровье костей. Умеренность поможет избежать этих проблем и насладиться преимуществами лимонного чая в рамках сбалансированной диеты", — рассказала диетолог Шрути Найду.

Повышенный уровень кислоты в организме не только влияет на обмен веществ, но и приводит к обезвоживанию. После употребления чая с лимоном часто возникают головные боли.

Сколько кружек чая с лимоном считать нормой? Как отмечает диетолог, лучше ограничиться одной-двумя чашками в день. Так вы не будете перегружать организм избыточной кислотностью.

Также худшее время для употребления лимонного чая — вечер или ночь, это может повлиять на качество сна.

Никогда не добавляйте лимон в горячий чай!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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