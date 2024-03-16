Как похудеть легко и без ограничений в еде? Эти 6 фруктов, среди которых есть и манго, помогут сбросить лишние килограммы

Диетологи назвали шесть полезных фруктов для похудения

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Ни для кого не секрет: если вы хотите похудеть, то фрукты и овощи должны стать основой вашего рациона.

Фото: commons.wikimedia.org by Obsidian Soul is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Диетологи назвали шесть фруктов, которые следует есть для похудения. Если нет возможности покупать свежие, то подойдут и замороженные. Такие фрукты всегда доступны, стоят недорого, их не нужно мыть или нарезать.

Бананы

Замороженные бананы — идеальный ингредиент для смузи, именно они придают коктейлю невероятную сливочную консистенцию. При этом бананы содержат клетчатку, а также пребиотики, полезные для кишечника, и калий, который необходим для нормализации артериального давления.

Черника

Черника содержит антоцианы, важные антиоксиданты, которые играют ключевую роль в защите организма, включая здоровье сердца, профилактику диабета.

Вишня

Вишня богата антоцианами, которые помогают ускорить восстановление мышц после тренировки. Также вишня помогает уменьшить воспаления.

Манго

Манго — идеальный фрукт для желающих похудеть, в нём много клетчатки, магния, калия и витаминов А, С и Е.

Гранат

Зёрна граната являются отличным источником клетчатки. Кроме того, зёрна граната содержат полифенолы, важные антиоксиданты, помогающие подавлять свободные радикалы, которые со временем вызывают повреждение клеток.

Потребление граната помогает снизить массу тела, кровяное давление, уровень сахара в крови, триглицериды, общий холестерин и липопротеины низкой плотности, а также улучшить резистентность к инсулину.

Клубника

Клубника содержит эллаговую кислоту и флавоноиды. Первая действует как антиоксидант, помогая защитить клетки от повреждения свободными радикалами, а флавоноиды помогают снизить риск онкологии, болезней сердца.