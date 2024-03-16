Экономист рассказал, как повлияет остановка африканских заводов на цены на шоколад в России

Экономист Чеглов рассказал, на сколько подорожает шоколад в России из-за остановки заводов в Африке

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно прогнозу экономиста Вячеслава Чеглова, цены на шоколад в российских магазинах вряд ли вырастут более чем на 15% из-за остановки крупнейших заводов по переработке какао-бобов в Африке и роста цен на этот продукт в мире.

Фото: openverse.org by Dick Thomas Johnson is licensed under CC BY 2.0.

Вместо "шоковой" реакции потребителей магазины будут постепенно продавать оставшиеся запасы шоколада, считает эксперт. Экономист также предположил, что производители могут сократить порции или снизить содержание какао-бобов для снижения затрат.

"В дорогом сегменте шоколада рост цены может быть и выше 15%. Здесь также можно изменить фасовку, но потребитель более обеспеченный и привередливый в хорошем смысле слова", — сказал Чеглов, которого цитирует Газета.Ru.

При этом в массовом сегменте, где молочный и другие виды шоколада с большим количеством добавок потребляется ежедневно, цены могут оставаться стабильными. Чеглов подчеркнул, что россияне уже давно рассматривают настоящий шоколад и кондитерские изделия с ним как деликатес, не доступные всем.

Изменения в рецептурах продуктов также возможны. Магазины, скорее всего, будут сдерживать рост цен. С начала 2024 года цены на какао-бобы в мире выросли на более чем 50%, заключил эксперт.