Экономист рассказал, как повлияет остановка африканских заводов на цены на шоколад в России

Согласно прогнозу экономиста Вячеслава Чеглова, цены на шоколад в российских магазинах вряд ли вырастут более чем на 15% из-за остановки крупнейших заводов по переработке какао-бобов в Африке и роста цен на этот продукт в мире.
Вместо "шоковой" реакции потребителей магазины будут постепенно продавать оставшиеся запасы шоколада, считает эксперт. Экономист также предположил, что производители могут сократить порции или снизить содержание какао-бобов для снижения затрат.
"В дорогом сегменте шоколада рост цены может быть и выше 15%. Здесь также можно изменить фасовку, но потребитель более обеспеченный и привередливый в хорошем смысле слова", — сказал Чеглов, которого цитирует Газета.Ru.
При этом в массовом сегменте, где молочный и другие виды шоколада с большим количеством добавок потребляется ежедневно, цены могут оставаться стабильными. Чеглов подчеркнул, что россияне уже давно рассматривают настоящий шоколад и кондитерские изделия с ним как деликатес, не доступные всем.
Изменения в рецептурах продуктов также возможны. Магазины, скорее всего, будут сдерживать рост цен. С начала 2024 года цены на какао-бобы в мире выросли на более чем 50%, заключил эксперт.
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